Главней всего – погода в доме

Источник материала: Кобринский вестник



В семейном кругу

– Любовь? Сначала да, наверное, химия, искорка какая-то пробегает между людьми. Но что значит зажечь свечу и сколько сил стоит всегда поддерживать её пламя. Здесь только химией не обойдёшься. Взаимоуважение, понимание, полное доверие и принятие второй половины такой, какая она есть, не пытаясь перестроить и нарушить границ личного пространства, – всё это приходит с годами и становится главным в отношениях, – рассуждает Людмила Гольцман, пытаясь найти ответ, что же питает их с мужем семейный очаг.

Мы неторопливо идём по аллее. Кажется, моя собеседница совсем не замечает, как усиливается осенний дождь. Порывистый ветер срывает с деревьев жёлтые листья и бросает их к нашим ногам.

– А я всё равно люблю осень, – замечает Людмила Ивановна, приглашая меня в дом, где нас уже ждёт хозяин. – Она подарила мне моих мужчин: и муж, и сыновья – все родились осенью.

Поженились Людмила и Михаил Гольцман тоже осенью – 50 лет назад. За эти годы, умножив взаимную любовь на любовь, внимание и заботу сыновей Андрея и Александра, семерых внуков и правнучки Софии, свою искорку в семейном очаге они смогли превратить в золото.

Новую сотрудницу Людмилу в конструкторском бюро на Кобринском ремонтном заводе техник-конструктор Михаил заметил сразу. И уже через несколько дней назначил девушке свидание. Правда, поженилась молодая пара только спустя два года, но не потому, что не была уверена в своих чувствах, просто каждому хотелось встать на ноги.

Людмила – коренная кобринчанка, для Михаила и его родителей, переехавших из Микашевичей, Кобрин стал второй родиной. Отца Михаила – Льва Ефремовича – директора Кобринского райпромкомбината – хорошо помнят представители старшего поколения кобринчан, и отзываются о нём как о человеке и руководителе с большой буквы.

Михаил и Людмила Гольцман вместе закладывали фундамент своего будущего, никому никогда не жалуясь на трудности. Вместе поднимались по карьерной лестнице и искали своё предназначение, ютились в съёмных квартирах с маленькими сыновьями. Однажды оказались за пределами Кобринщины, когда Михаилу Львовичу предложили возглавить училище в Кареличах. Но через два года вернулись на малую родину.

С благодарностью вспоминает Михаил Львович бывшего директора Кобринского профессионально-технического училища Антона Букача. Его принципами и моральными качествами руководствовался и сам, возглавляя на продолжении 25 лет это учреждение.

– Хорошее я воспринимаю как подарки судьбы, пусть и заслуженные, и ценю их, берегу, негатив для меня – испытание на прочность. Выдержу достойно – в награду подарок, – рассуждает Людмила Ивановна. – Самая большая награда – это дети, внуки, правнучка.

Хозяева проводят меня в святая святых.

– Мы называем эту комнату семейной, – замечает Людмила Ивановна.

Многочисленные фотоальбомы, видеокассеты, вещи детей, кубки, дипломы… Здесь каждый предмет дышит теплом, своей маленькой историей, здесь всё очень личное, но в то же время такое понятное даже постороннему человеку.

– Для родителей очень важно, чтобы их дети были успешными. Но успех – это не значит какая-то запредельная высота, успех – когда человек занят любимым делом, приносит пользу обществу, когда его уважают окружающие, – рассматривая семейные фото, замечает Михаил Львович. – Мы счастливы, что наши сыновья Андрей и Александр нашли себя и своё место в жизни, и именно здесь, на родной земле, да и внуки тоже не собираются покидать малую родину.

– Хочется, чтобы близкие люди были рядом, но, к сожалению, не всегда так бывает, – подхватывает Людмила Ивановна. – Наши родительские сердца так и не смогли привыкнуть к частым разъездам детей. Успокаиваюсь только тогда, когда слышу в телефонной трубке родной голос: «Мамочка, я вернулся с рейса» или читаю коротенькое СМС: «Всё хорошо. Уже приземлился».

А всё-таки, как мне показалось, есть у этой прекрасной гармоничной пары свой маленький секрет, тайна, в которую они не хотят никого впускать. В этой тайне и кроется их личная формула счастья.

Елена БАКУН.