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Новые стандарты безбарьерной среды введут в Беларуси

09.10.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Новые стандарты безбарьерной среды введут в Беларуси

В Беларуси разрабатываются новые стандарты безбарьерной среды, сообщил журналистам директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС) Александр Скуратов, передает корреспондент БЕЛТА.

«Такая работа проводится с 2006 года. Уже разработано около 40 государственных стандартов в данной сфере, в этом году ведется разработка еще шести», — отметил Александр Скуратов.

В частности, планируется установить требования к коммуникативным доскам, предназначенным для облегчения общения лиц с нарушениями речи и слуха, тактильным направляющим картам (они нужны, чтобы легче было ориентироваться в парках, общественных местах, зданиях), транспортным средствам для перевозки и посадки пассажиров в аэропортах.

Как сообщалось, в текущем году введены стандарты безбарьерной среды, которые содержат требования к конструкции и установке подъемных механизмов, к техническим средствам социальной реабилитации, обеспечивающим безопасное передвижение людей с ограниченными возможностями.

В частности, СТБ ISO 23599-2019 призван помочь незрячим людям ориентироваться в пространстве благодаря удобному расположению специальных элементов — тактильных указателей. Стандарт СТБ EN 81-82-2019 направлен на повышение доступности лифтов для всех пассажиров, СТБ ISO 19026-2019 — на решение проблем, с которыми сталкиваются пожилые граждане, люди с инвалидностью при пользовании общественными туалетами.

СТБ ISO 10865-2-2019 устанавливает методы испытаний и требования к конструкции, характеристикам и маркировке систем крепления кресел-колясок, а также к соответствующим инструкциям и предупреждениям, СТБ EN 12182-2019 — общие технические требования и методы испытаний ассистивных устройств, которые относятся к медицинскому оборудованию. В их числе ортопедические приспособления для ходьбы, кресла-коляски, протезы, ходунки, трости.

Формирование безбарьерной среды — важнейшее условие обеспечения инвалидам и физически ослабленным лицам равных возможностей для участия в жизни общества. Речь идет о создании условий, обеспечивающих возможность беспрепятственного передвижения (пешком, на колясках, личном и общественном транспорте); доступа в здания и сооружения, включая жилые дома и квартиры, передвижения и деятельности внутри этих объектов, а также в местах отдыха и туризма, объектах рекреационного и оздоровительного назначения; получения полного комплекса услуг и информации.

https://www.belta.by

 
 
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В Беларуси разрабатываются новые стандарты безбарьерной среды, сообщил журналистам директор Белорусского государственного института стандартизации и...
 
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