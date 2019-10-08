Под Гродно квартирантка после смерти хозяйки забрала «похоронные» деньги. Возбуждено дело

Источник материала: Tut.by

Жительница одного из агрогородков подозревается в краже. 25-летняя девушка украла отложенные на похороны деньги умершей хозяйки квартиры, которую она снимала, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Девушка вместе с молодым человеком снимала квартиру. До осени прошлого года с ними жила хозяйка, а потом умерла. Еще задолго до смерти пенсионерка заверила родственников, чтобы они не переживали по поводу расходов на погребение — деньги она отложила. Но сбережения близким найти не удалось.

Оказалось, что деньги присвоила квартирантка, найдя их при разборке старой мебели. В заначке оказалось чуть более двух тысяч долларов.

Вместо того, чтобы отдать деньги родственникам умершей женщины, девушка растратила их вместе со своим молодым человеком. Он, например, за часть суммы купил автомобиль.

Возбуждено уголовное дело.