ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Радьков сегодня отметил свое 70-летие

09.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Александр Радьков сегодня отметил свое 70-летие

Для директора ОАО «Агрохимуслуги» Александра Радькова нынешний год стал вдвойне знаковым: 9 октября он отметил свое 70-летие, а ровно 35 лет назад Александр Степанович стал руководителем ОАО «Агрохимуслуги».

– 70 лет – это не просто дата в календаре, это очередной рубеж жизненного пути, когда с гордостью можно оглянуться назад. За вашими плечами – огромный опыт, позволивший добиться поставленных целей и на протяжении многих лет успешно руководить коллективом, – отметила председатель районного комитета профсоюза работников АПК Зоя Иосифовна.

Поздравления юбиляру адресовали коллектив организации и люди, с которыми довелось работать в разные годы. Хорошим подарком стала и Почетная грамота Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса за профессионализм, личный вклад в развитие сельскохозяйственного комплекса, плодотворное сотрудничество в решении трудовых и социально-экономических интересов членов профсоюза и в связи с – 70-летием со дня рождения.

Следует сказать, что Александр Степанович всю свою жизнь посвятил сельскохозяйственной отрасли. Трудовую деятельность начинал бригадиром тракторной бригады, работал главным инженером, а с 1984 года стоит у руля ОАО «Агрохимуслуги».  К тому же он не только хороший руководитель, но и семьянин. Вместе с супругой вырастили двоих детей, сейчас их радуют четверо замечательных внуков.

Александр Радьков сегодня отметил свое 70-летие
Александр Радьков сегодня отметил свое 70-летие
Александр Радьков сегодня отметил свое 70-летие

Александр Радьков сегодня отметил свое 70-летие

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото автора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для директора ОАО «Агрохимуслуги» Александра Радькова нынешний год стал вдвойне знаковым: 9 октября он отметил свое 70-летие, а ровно 35 лет назад...
 
Новости дня
Новости общества
 
Соблюдайте правила информационной безопасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика