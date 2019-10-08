Александр Радьков сегодня отметил свое 70-летие

Источник материала: Газета Авангард





Для директора ОАО «Агрохимуслуги» Александра Радькова нынешний год стал вдвойне знаковым: 9 октября он отметил свое 70-летие, а ровно 35 лет назад Александр Степанович стал руководителем ОАО «Агрохимуслуги».

– 70 лет – это не просто дата в календаре, это очередной рубеж жизненного пути, когда с гордостью можно оглянуться назад. За вашими плечами – огромный опыт, позволивший добиться поставленных целей и на протяжении многих лет успешно руководить коллективом, – отметила председатель районного комитета профсоюза работников АПК Зоя Иосифовна.

Поздравления юбиляру адресовали коллектив организации и люди, с которыми довелось работать в разные годы. Хорошим подарком стала и Почетная грамота Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса за профессионализм, личный вклад в развитие сельскохозяйственного комплекса, плодотворное сотрудничество в решении трудовых и социально-экономических интересов членов профсоюза и в связи с – 70-летием со дня рождения.

Следует сказать, что Александр Степанович всю свою жизнь посвятил сельскохозяйственной отрасли. Трудовую деятельность начинал бригадиром тракторной бригады, работал главным инженером, а с 1984 года стоит у руля ОАО «Агрохимуслуги». К тому же он не только хороший руководитель, но и семьянин. Вместе с супругой вырастили двоих детей, сейчас их радуют четверо замечательных внуков.













Ольга МАРЦЕЛЕВА

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