Мобильная группа райисполкома с очередным визитом побывала на объектах, расположенных на территории Морозовичского сельсовета.
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Мобильная группа с очередным визитом побывала на территории Морозовичского сельсовета
09.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Мобильная группа райисполкома с очередным визитом побывала на объектах, расположенных на территории Морозовичского сельсовета.
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Мобильная группа райисполкома с очередным визитом побывала на объектах, расположенных на территории Морозовичского сельсовета.
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