Злоумышленники от имени «Белпочты» на электронные ящики белорусов присылают спам с вредоносным ПО

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в пресс-центре РУП «Белпочта», зафиксированы случаи спам-рассылок от имени «Белпочты», которые приходят на электронные ящики белорусов и содержат вредоносное программное обеспечение.

Национальный оператор почтовой связи подчеркивает, что отправка спам-сообщений осуществляется с адресов электронной почты, которые не имеют к предприятию никакого отношения. «Белпочта» обращает внимание, что за предприятием зарегистрировано доменное имя belpost.by и призывает клиентов не открывать письма с сомнительным содержанием от неизвестных адресатов.

Пример спам-сообщения:





