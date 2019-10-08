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Злоумышленники от имени «Белпочты» на электронные ящики белорусов присылают спам с вредоносным ПО
09.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Национальный оператор почтовой связи подчеркивает, что отправка спам-сообщений осуществляется с адресов электронной почты, которые не имеют к предприятию никакого отношения. «Белпочта» обращает внимание, что за предприятием зарегистрировано доменное имя belpost.by и призывает клиентов не открывать письма с сомнительным содержанием от неизвестных адресатов.
Пример спам-сообщения:
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