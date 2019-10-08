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Злоумышленники от имени «Белпочты» на электронные ящики белорусов присылают спам с вредоносным ПО

09.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Злоумышленники от имени «Белпочты» на электронные ящики белорусов присылают спам с вредоносным ПО
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в пресс-центре РУП «Белпочта», зафиксированы случаи спам-рассылок от имени «Белпочты», которые приходят на электронные ящики белорусов и содержат вредоносное программное обеспечение.

Национальный оператор почтовой связи подчеркивает, что отправка спам-сообщений осуществляется с адресов электронной почты, которые не имеют к предприятию никакого отношения. «Белпочта» обращает внимание, что за предприятием зарегистрировано доменное имя belpost.by и призывает клиентов не открывать письма с сомнительным содержанием от неизвестных адресатов.

Пример спам-сообщения:


Злоумышленники от имени «Белпочты» на электронные ящики белорусов присылают спам с вредоносным ПО

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