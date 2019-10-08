В школе Брестского района детям разрешили рисовать на стенах - и вот, что из этого вышло

Источник материала: Tut.by

Рядом с портретами Пушкина и Эйнштейна тут мирно соседствует Миньон, также помещенный в рамочку. А еще здесь «прописались» куколки Lol, динозавры, единороги и человечки Minecraft. Трудно поверить, но такой полет детской фантазии сегодня можно увидеть в школьном коридоре. В агрогородке Чернавчицы Брестского района ученикам местной школы разрешили расписать своими рисунками целую стену, пишет Zarya.by.



Фото: Юлия Романюк

Размер «полотна» — 35 квадратных метров. Над его созданием трудились в течение двух недель более 60 детей самого разного возраста — с 1-го по 11-й класс. Но основную часть работы выполнили третьеклашки — воспитанники кружков «Юный художник» и «За пределами формата».

— Идея расписать школьную стену принадлежит мне, — рассказывает Zarya.by педагог дополнительного образования Юлия Романюк. — Хотелось сотворить вместе с детишками что-то выходящее за рамки классической программы, что-то, что помогло бы их сплотить, что-то, чем бы ребята потом могли гордиться: «Это сделано в нашей школе!».

Инициативу молодого учителя поддержали в центре творчества детей и молодежи Брестского района. Его директор Екатерина Ягницина активно взялась за продвижение проекта: согласовала с руководством школы и выделила необходимые средства на покупку материалов.

Коридор в Чернавчицкой школе преображали при помощи гипоаллергенных акриловых красок. Эскизы выводились проектором прямо на стену, поэтому детям нужно было лишь обрисовывать контурные рисунки.





— Придумывая проект, я постаралась создать такие условия, в которых дети могли бы работать сами, без моей помощи, — подчеркивает Юлия Романюк. — Даже на стадии разработки эскизов я не вмешивалась в процесс и не ограничивала фантазию ребят, ведь меньше всего хотелось увидеть на стене какие-то штампованные рисунки. Скажи детям «нарисуйте школу» — и все изобразят здание. Поэтому у нас была полная свобода творчества: дети рисовали только то, что интересно им: любимых мультяшных героев, персонажей компьютерных игр, какие-то школьные приколы.

Участие педагога в проекте заключалось лишь в том, чтобы скомбинировать детские рисунки и добавить в общий коллаж какие-то полезные штучки типа буковок или циферок. Тем более что это диктовали и сами условия, в которых трудились юные художники: место под роспись им выделили аккурат возле кабинетов начальных классов.





— В итоге у нас получилась очень интерактивная стена. Педагоги могут смело с ней работать: обучать детишек алфавиту или просто объяснять им различные школьные и жизненные ситуации на примере нарисованных. Кроме того, наша стена — это еще и отличное средство для эмоциональной разрядки. На ней такое множество мелких деталей, которые можно бесконечно рассматривать и каждый раз находить что-то новое для себя. Согласитесь, это гораздо интереснее, чем смотреть на голые стены!





Стена, которую создавали, как говорится, всем миром, сегодня живее всех живых: на ней никаких следов вандализма — детям жалко портить то, к чему они сами же приложили руку.