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В Беларуси изменили правила медосмотров работников: после инфаркта и обморока можно трудиться на высоте

09.10.2019 17:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси сократили количество медпоказания для работы на высоте и с механическим оборудованием. Также сейчас во время медосмотров медики смогут принять во внимание предыдущие осмотры и исследования, которые делались в течение последних шести месяцев, сообщает пресс-служба Минздрава.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Постановлением Минздрава от 29 июля 2019 года № 74 утверждена Инструкция о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих, сообщает Национальный правовой интернет-портал. Речь идет об обязательных медицинских осмотрах при поступлении на работу и периодических в течение трудовой деятельности на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и на работах, где есть необходимость в профессиональном отборе, а также внеочередных медицинских осмотрах при ухудшении состояния здоровья работающих.

Постановление пока не опубликовано, вступает в силу 11 октября.

Сейчас во время медосмотров медики могут принять во внимание результаты ранее проведенных диспансерных осмотров, осмотров врачей-специалистов и врачей общей практики, лабораторных, инструментальных и иных исследований, проведенных в течение шести месяцев, предшествующих месяцу в котором проводится медосмотр.

Также сейчас сократили перечень медицинских противопоказаний для работ в определенных условиях. Например, появилась возможность допуска к работам на высоте, механическом оборудовании при обмороках, судорожном приступе, инфаркте миокарда. Людей, у которых снижен слух, в том числе инвалидов по слуху, могут допустить к выполнению отдельных видов работ на высоте, механическом оборудовании, работе на погрузчике. Раньше снижение слуха было абсолютным противопоказанием.

Теперь медосмотры смогут проводить врачи общей практики. Как правило, врачи общей практики могут консультировать в том числе и как кардиологи, эндокринологи, ЛОРы, офтальмологи. Ожидается, что это поможет снизить нагрузку на медработников и повысит доступность медицинской помощи.

 
 
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В Беларуси сократили количество медпоказания для работы на высоте и с механическим оборудованием.
 
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