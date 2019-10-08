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«У тебя минута». Осудили убийцу пенсионерки, который писал ей угрожающие записки - женщина плохо слышала
09.10.2019 17:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За убийство 89-летней женщины в Быховском районе осудили 30-летнего мужчину,
Убийство произошло 1 декабря 2018 года в деревне Ухлясть Быховского района.
На причастность 55-летнего мужчины к убийству указывал на допросе его 30-летний знакомый. Тот свою вину отрицал. Его непричастность после подтвердили в том числе свидетели.
Второй задержанный после пояснил, что оговорил своего знакомого из-за личных неприязненных отношений — и в отношении 55-летнего мужчины уголовное преследование было прекращено.
Как установил суд, в день убийства 30-летний мужчина пришел домой к пенсионерке и стал требовать деньги и спиртное, угрожал. Женщина плохо слышала, потому он писал ей требования на бумаге: «Хочешь жить, у тебя одна минута. Больше времени нет», «Покажи кошелек» и др.
Когда женщина отказалась выполнять требования злоумышленника, тот толкнул ее. Пенсионерка упала, а мужчина несколько раз ударил ее по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте. Злоумышленник обыскал квартиру, забрал 115 рублей, бутылку водки, кошелек и сумку потерпевшей.
Мужчине предъявили обвинение в разбое и убийстве. Могилевский областной суд признал его виновным и приговорил к 22 годам колонии особого режима с конфискацией имущества. Приговор вступил в законную силу.
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«У тебя минута». Осудили убийцу пенсионерки, который писал ей угрожающие записки - женщина плохо слышала
По делу проходили двое подозреваемых, но позже обвиняемый признался, что оговорил знакомого.
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