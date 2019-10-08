﻿ «У тебя минута». Осудили убийцу пенсионерки, который писал ей угрожающие записки - женщина плохо слышала. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«У тебя минута». Осудили убийцу пенсионерки, который писал ей угрожающие записки - женщина плохо слышала

09.10.2019 17:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За убийство 89-летней женщины в Быховском районе осудили 30-летнего мужчину, сообщает СК. Он требовал у пенсионерки деньги с помощью записок — та плохо слышала.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

Убийство произошло 1 декабря 2018 года в деревне Ухлясть Быховского района.

По первоначальной версии следствия, к этому были причастны двое мужчин.

На причастность 55-летнего мужчины к убийству указывал на допросе его 30-летний знакомый. Тот свою вину отрицал. Его непричастность после подтвердили в том числе свидетели.

Второй задержанный после пояснил, что оговорил своего знакомого из-за личных неприязненных отношений — и в отношении 55-летнего мужчины уголовное преследование было прекращено.

Как установил суд, в день убийства 30-летний мужчина пришел домой к пенсионерке и стал требовать деньги и спиртное, угрожал. Женщина плохо слышала, потому он писал ей требования на бумаге: «Хочешь жить, у тебя одна минута. Больше времени нет», «Покажи кошелек» и др.

Когда женщина отказалась выполнять требования злоумышленника, тот толкнул ее. Пенсионерка упала, а мужчина несколько раз ударил ее по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте. Злоумышленник обыскал квартиру, забрал 115 рублей, бутылку водки, кошелек и сумку потерпевшей.

Мужчине предъявили обвинение в разбое и убийстве. Могилевский областной суд признал его виновным и приговорил к 22 годам колонии особого режима с конфискацией имущества. Приговор вступил в законную силу.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По делу проходили двое подозреваемых, но позже обвиняемый признался, что оговорил знакомого.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Если б я была мэром». Смотрите, поэма! Тут есть и про арку, и про дороги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика