Есть чеснок, полоскать рот керосином? Какие народные методы лечения простуды - миф, а какие помогают

Источник материала: Tut.by

Часто при первых симптомах простуды люди начинают лечиться народными методами: едят чеснок, дышат над паром отварного картофеля, пытаются пропотеть под теплым одеялом. Медики считают, что положительное влияние таких методов чаще связано лишь с тем, что человек в них верит. Однако, что-то действительно может помочь. В любом случае врачи сходятся в одном: всегда при первых признаках простуды, нужно обратиться к доктору, а не заниматься самолечением.

Вадим Сушинский, главный внештатный специалист Минздрава по общей врачебной практике и заведующий кафедрой общей врачебной практики Белорусского государственного медицинского университета, и его коллега, доцент кафедры общей врачебной практики и оториноларинголог Анна Буцель рассказали TUT.BY, какие же народные методы лечения — миф, а какие правда помогают.

Чтобы не заболеть, нужно есть много чеснока — Это скорее миф, чем правда, хотя доля истины здесь есть. Чеснок — это хорошо известное народное средство лечения простудных заболеваний и гриппа, — отмечает Вадим Сушинский. — В составе чеснока много высоко активных биологических соединений, некоторые из них обладают антиоксидантными, бактерицидными и противовирусными свойствами. В то же время и чеснок, и чесночные бусы, которые некоторые носят во время подъема уровня заболеваемости ОРВИ, не гарантируют, что человек не заболеет. Сегодня есть только один доказанный метод профилактики гриппа — и это прививка от него.

Фото с сайта pxhere.com — Чеснок — не диетический продукт, и у него есть противопоказания. Особенно употреблять много чеснока нельзя людям, у которых гастрит, — говорит Анна Буцель. — Для профилактики вирусных заболеваний скорее большую роль играют именно эфирные масла, которые испаряются из чеснока. Они оседают на слизистой оболочке верхних дыхательных путей и обладают противовирусным и противобактериальным эффектом. Поэтому чеснок лучше не есть, а порезать, положить на тарелку и поставить в комнате недалеко от кровати на ночь. Его важно часто менять, так как из подсохшего чеснока эфирных масел испаряется меньше — и эффекта не будет.

Чтобы быстрее выздороветь, нужно дышать над вареной картошкой — Это больше миф, чем правда. При заболеваниях верхних дыхательных путей горячий пар вообще противопоказан и даже опасен. Все горячее увеличивает отек. Если горячий пар оседает на слизистой верхних дыхательных путей, то состояние пациента может ухудшиться, отек может привести к сужению просвета гортани, а это влечет за собой дыхательную недостаточность, — отмечает Анна Буцель. — Простудные заболевания и грипп во многом опасны своими осложнения. Это могут быть и бронхиты, и пневмонии. И вот при лечении именно этих заболеваний часто используют ингаляции со специальными лекарствами, — говорит Вадим Сушинский. — Но это не ингаляции над паром от вареного картофеля, которые ничем не помогут. Если простуда перешла в бронхит, нужны отхаркивающие лекарства, и вот тогда их можно применять с помощью ингаляторов. Например, тот же небулайзер позволяет лекарству попасть в мелкие отделы бронхиального дерева.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY — При простуде можно делать ингаляции со щелочными растворами, той же щелочной минеральной водой комнатной температуры. Во-первых, это снижает кислотность среды, которая повышена при бактериальной инфекции. Во-вторых, это увлажнит слизистую оболочку дыхательных путей, — добавляет Анна Буцель.

Если высокая температура, то нужно выпить теплого и лечь спать под очень толстым одеялом, чтобы пропотеть — Температура — это защитная реакция организма. Но когда идет речь о высокой температуре, надо понимать, о каких значениях мы говорим. Сегодня температура 38 °C и даже по многим данным 38,5°С — не только безопасна, но и полезна. Она может способствовать гораздо более быстрому выздоровлению. Поэтому такую температуру не всегда надо сбивать. Когда человек заболел, у него интоксикация организма. Именно поэтому важно обильное питье. Оно помогает выведению накопившихся продуктов жизнедеятельности, вирусов, микробов. И когда мы пьем много жидкости, мы потеем — это полезно. Но при высокой температуре, ни в коем случае нельзя накрываться теплым одеялом, поэтому что это опасно для организма, — отмечает Вадим Сушинский. — Это грозит перегревом организма, — продолжает Анна Буцель. — Даже при температуре 37 °C не надо накрываться теплым одеялом. У организма и так повышается температура и ему надо тепло отдать. Мы отдаем тепло с потом, через кожу, а если накроемся теплым одеялом, процесс теплоотдачи прекратится. Поэтому нужно использовать обычное белье и накрываться тонким одеялом.

При первых симптомах простуды поможет крепкий алкоголь — Однозначно — нет, это миф. Нет никаких данных, которые говорят о том, что алкоголь помогает при первых симптомах простуды и в целом при простуде, — отмечает Вадим Сушинский.

При первых признаках простуды, надо есть много витамина С — Хорошо, когда в организме достаточно витамина С и других витаминов. При их недостатке иммунитет ослабевает — и вероятность заболеть простудой увеличивается. — считает Вадим Сушинский. — Большинство врачей, исследователей сходятся во мнении, что витамин С позитивно влияет на состояние организма при простуде, но считать, что это панацея — не стоит.

Фото: pixabay.com — Лучше всего, чтобы этот витамин поступал в организм с едой, поэтому в рацион надо включать продукты, богатые витамином С, а это апельсины, лимоны, кабачки, красный перец, шиповник, — говорит Анна Буцель.

Справиться с простудой помогает чай с малиновым вареньем или отвар шиповника, горячее молоко с медом — Это правда. Обильное питье в принципе помогает справиться с простудой, а малина, шиповник, черника и особенно черная смородина содержат много витамина С, — говорит Вадим Сушинский. — Стебли малины, а не ее ягоды, обладают потогонным свойством. Когда ягода отцветет, стебли можно собрать и высушить, а при простуде заварить: сначала томить на маленьком огне, а затем настоять в течение не меньше часа. Если говорить о молоке с медом, то молоко имеет щелочную среду, а ощелачивать организм при простуде тоже полезно. Мед лучше всего добавлять именно в теплое молоко, а не горячее, потому что в горячем его полезные свойства теряются. Есть мед ложками не стоит, потому что он раздражает слизистую верхних дыхательных путей, — рассказывает Анна Буцель.

Если болит горло, нельзя есть мороженое — Если болит горло и человек простыл, то опасен контраст температуры. Если даже чуть-чуть повышена температура тела, и вы съедите мороженое — это может ухудшить состояние. Хотя если подойти к факту употребления мороженого чисто теоретически, то холодный продукт уменьшает отек, сосуды сужаются, а значит боль в горле уменьшается. После операции по удалению аденоидов, миндалин пациентам дают мороженое, — говорит Анна Буцель.

Фото: pixabay.com

Если высокая температура, то можно обтираться водой с уксусом — Обтирания называют холодными обертываниями и их используют в клинической практике, но очень редко. Например, их делают при очень высокой температуре, особенно у детей, у которых в истории болезни были судороги, когда она может быть очень опасна для человека и ее очень быстро нужно снизить. Иногда вместо воды с уксусом применяют и пузырь со льдом. Его кладут на область естественных складок — это подмышечная, паховая область, — говорит Вадим Сушинский.

Если болит горло, то надо рассосать полголовки луковицы — Это делать нельзя. Лук вызовет сильное раздражение слизистой глотки. Лучше уже положить лук рядом с собой и подышать его парами, — говорит Анна Буцель

От простуды помогает масло какао с молоком — Это правда. При воспалении слизистой она пересыхает, в горле ощущается дискомфорт, першение. Какао — очень хороший антиоксидант, а масло само по себе обладает защитными свойствами. Оно покрывает слизистую глотки и тем самым уменьшает эффект раздражения, — отмечает Анна Буцель.

Фото: pixabay.com

Если болит горло, его надо полоскать разведенным авиационным керосином — Авиационный керосином нельзя лечиться ни в коем случае! — говорит Вадим Сушинский. — И керосин, и бензин — канцерогенны. Поэтому это однозначно миф, что ими можно что-то лечить, — отмечает Анна Буцель.