«Если б я была мэром». Смотрите, поэма! Тут есть и про арку, и про дороги

Источник материала: Tut.by

«Фантазия на заданную тему в стихах и прозе. Эпизоды моего управления Могилевом» — так назвала свою работу Наталья Куликова. На конкурс «Если б я был мэром» она прислала целую поэму! Мы впечатлились — теперь ваша очередь. Кстати, вы же помните, что любой читатель TUT.BY может прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей?



Фото: @mariashinkareva, instagram.com

Вступление

Могилев включает солнце на заре.

Вместе с солнцем отражается в Днепре.

Ждет наш город с нами новых встреч.

Наступает время сбычи наших мечт.

Зарядка, завтрак и за дело.

Сегодня заменяю мэра.

Составлю план. Издам приказ.

Использую я этот шанс.

Эпизод 1. Наброски к Приказу № 1

Ну, первое, конечно, новострой.

Растущий город молодой.

А в нем:

Жилье, торговля и мосты.

Больницы, улицы, цветы.

Декор, газеты и культура.

Искусство и литература.

Озеленение и транспорт.

И бизнесу дать надо рост.

Финансы — вечный наш вопрос.

Музеи, парки, коммуналка.

Пусть рифмы нет, ее не жалко.

Пред планов этих громадьем,

Что повседневно воплощаем,

Все музы молча отступают,

И мы куем, куем, куем.

Так надо, надо, без сомнений.

Диктует жизнь свои веленья.

Вопрос серьезный, непростой.

Его под личный мой контроль.

Примечание

Вот тут необходима сноска.

И примечанье-«навіна»

Комфорт, эстетика нужна

Не только на фасаде броском,

Не только для гостей и высших лиц,

Она должна везде быть, без границ.*

Пояснение к примечанию (частично в прозе, потому что о плохом)

*Дворы жилых домов, подъезды к ним и тротуары

Пусть радуют глаз всех жильцов.

Ведь люди же они, в конце концов!

У нас же зачастую все плитки тротуара вкривь и вкось.

(Чтоб, видно, возвращаться расхотелось,

А старикам и детям весело жилось…

особенно зимой).

И на проезжей части на яме яма. Выщерблены наружные стены домов,

Все облезло и в пятнах.

Но ведь это стыдно, неприятно.

А город любит своих горожан.

Для них и себя он лучшего ждал.

Он верил и ждал.

К тому же (вот опять же прозой я продолжаю горевать):

Гордимся мы своим гостеприимством.

Так вот уже не раз сбывался сценарий, в общем-то, такой: гость заморский из «аккуратненькой» страны приглашен в семью, его принять должны. Стараются хозяева что есть мочи. Пока же доберется он до квартиры той по лужам, рытвинам и «гнутым» тротуарам, напуган внешним видом многоэтажки,

Бывает удивлен без меры

Контрастом между ин- и экстерьером.

(не в пользу последнего).

Могилев, ты заклеймен и оскорблен,

К низкосортным городам определен.

Слава добрая, как известно, лежит,

А плохая летит и бежит.

Отложим, может, громадье,

И тут порядок наведем?

Ведь дьявол кроется в деталях,

И в них же скрыто благородство.

И коль я мэр, то уберу уродства,

Порадую гостей и их хозяев.

Проблему эту, эту боль

Беру под личный свой контроль.

А чтоб успеть, пока я в этой роли,

Начну не с центра — с Заднепровья.

Иначе на поправку этих мест

Опять не хватит сил и средств.

Что, в центре тоже есть оазисы развала?

Пусть есть, но, я надеюсь, мало…



Фото: Елена Бычкова

Эпизод 2. Приказ № 2. Проект

Ну, насущное, конечно, одолеем.

Если нет, оно заявит о себе само.

Само потребует и бросится в глаза.

Конечно, сможет о себе сказать.

Но еще необходимо мне

Позаботиться серьезно и вполне

О такой незащищенной старине.

Реконструкция! Скрупулезно и системно.

Хватит историческим постройкам

Лика своего стыдиться.

И теряться, и ломаться, и стареть.

Реконструкция! Ведь можно не успеть.

А потери будут безвозвратны.

Так уж было и не раз:

Не война, не вихрь стихийный масс,

Попустительство властей

Приводило к смерти, не иначе,

Зданий, улиц, храмов, крепостей.

Рамки выбранной литературной формы

Не позволят мне перечислять

Все, что мы уже успели потерять.

Застройщики, умерьте аппетиты!

Кто б ни были заказчики у вас,

Не надо трогать и ломать

То, что не дано вам создавать.

В центре города здания только восстанавливать.

Не освобождайте тут площадки для коробок ваших за счет сноса старых построек.

Тут строения — не вашим всем чета.

Пусть дети, рядом проходя,

Почувствуют истории дыханье,

А не беспардонность набитых кошельков,

«Зацепят» взглядом не примитивность, а гармонию.

Конструктивизм нам с Могилевом тоже интересен,

Эклектика и авангард.

В районах тех, где все они уместны.

Где город этим стилям будет рад —

На территориях другой судьбы.

А историческому центру

Оставьте просто право: БЫТЬ.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Эй, монстры современного градостроения, в сторону!

Расступитесь! Оркестр, туш!

Выступает старый Могилев.

Достает из своих сундуков

Лучшие свои одежды.

Он хозяин, он, как прежде,

Колоритен и старорежимно сдержан.

Достоинство подобное не купишь, оно шлифуется веками.

Вы посмотрите: этот старичок

Так элегантен, властен, величав.

Ему не нужен тот дешевый глянец,

Которым хвастается «новодел».

Наш старый город обаятелен и смел.

Классический, как всякий историзм,

Он патриарх, он красота, он жизнь.

Ваше благородие

Могилев губернский —

Аристократ, чиновник и купец,

Вы гимназист и гимназистка,

Вы офицер, Вы инженер,

Священник и артистка.

(Такая смесь могла бы быть,

Когда бы Вас восстановить).

Позвольте, сударь, Вас уверить:

Вы нам нужны,

Вы родственны столицам древним.

Вас нужно охранять, беречь.

Нужны нам даже те детали,

Которые частично утеряли.

К примеру, двери, что были в здании нынешней художественной школы.

А, кстати, правда, вот потеря!

Куда мы дели эти двери?!

И неужели, неужели,

Нельзя их было обновить

И заново установить?!

Ох, возбуждение волнует сильно кровь мне.

Пожалуйста, организуйте чашку кофе.

А после кофе прямо сразу

Я надиктую дополнение к приказу.

Эпизод 3. Дополнение к Приказу № 2. Расшифровка аудиозаписи

А дополнение такое: пришло время создать путеводитель по нашему городу, единственному в своем роде.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

В изданье этом надо совместить нам расположенье старых и новых улиц, сопоставляя их названия. И нанести на плане таком совмещенном объекты города новые — нынешние — и старые, исторические. И даже если мы что-то утеряли из старого в гуще событий на бурном историческом пути, на плане обозначить непременно.

Все брамы, лавочки, собрания, банки, мосты,

предместья, тракты, особняки,

гимназии и храмы, и отели.

Чтоб этот план все заиметь хотели:

туристы и свои. Чтоб стал он популярной книгой.

В нем на бумаге явственно проступят сквозь флер современности черты седой старины и винтаж, времена и эпохи переплетутся, дополняя и украшая друг друга. Это и есть ткань истории: замысловатая и прекрасная, рукотворная и в то же время созданная по воле высших, не подвластных людям сил. И будет этот путеводитель подспорьем не только детям, молодежи и гостям, но даже краеведам. Его распространять по школам и предлагать в продаже по цене демократичной. Все записать успели? Ну, отлично.

Да, вот еще. Упомянуть в положенных местах путеводителя персон: купцов, царей, дворян и летописцев, героев, мучеников, инженеров и архитекторов, деятелей церкви, губернаторов.

Их много. Именно они определяли тот дух и город, о котором помним мы. И может, даже разнообразить топонимику города их именами. Но топонимика — это уже совсем другая история. Я с нею разберусь на втором сроке своего градоуправления. Сейчас (увы и ах!), путеводителя по Могилеву солидного нет. То есть, наблюдаем ощутимое наличие отсутствия. Поэтому…

… пока я в этом кресле, поспешите создать комиссию по его разработке.

Ответственных назначить.

Пусть им во всем сопутствует удача.

Докладывать о разработке лично мне.

В неделю раз. Да, именно. Вполне.

Эпизод 4. Отрывок 1 из протокола собрания городского совета

Теперь еще инструкций пару.

И даже нет, всего одну.

Рискну.

Мы говорим: «в пыли библиотек»,

Слегка бравируя подобным ретроградством.

Другого требует взыскательный наш век:

Сломать модели постоянство.

Хочу я предложить библиотекам Могилева оцифровать хотя бы каталоги, в Сеть выложить на собственные сайты, чтоб поиск был возможен по фондам их с компьютера любого гражданина. Так сделано во многих серьезных библиотеках у нас и за рубежом. Классифицировать книги по темам и авторам, облегчив этим поиск материалов заинтересованными людьми.

Иначе востребованность низкою останется у могилевских библиотек, ведь сейчас они вынуждены конкурировать и с интернетом, и с теми инстанциями, которые более открыты интернет-сообществу. При том, что книг-то много, полезные, но о них трудно узнать, не приходя в библиотеку, а современный читатель привык к доступности информации.

И, кстати, фонды! Где они?

Ну почему экземпляры газеты «Могилевские губернские ведомости» есть в Национальной библиотеке в Минске, есть они и в Москве, и в Петербурге. У нас же нет в помине ни одного номера! Непорядок. Нам в городе необходимо иметь хотя бы электронные копии сохранившихся выпусков. Приобрести за любые средства.

И это только один пример — с «Ведомостями». Пусть специалисты займутся и оценят, что еще необходимо иметь, чтоб город не ощущал себя обделенным артефактами своей истории исконной.

Иначе эти наши храмы книг

Замрут, покорствуя судьбе,

Как памятники, ну… самим себе.

Заняться этим надлежащим порядком и доложить.

Реализационные затраты оценить.

И к исполненью приступить.

Молчать, какие возраженья!

Я мэр. Мое такое мненье.

Я — городская голова,

Которая всегда права.

Эпизод 5. Отрывок 2 из протокола того же собрания



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

И, кстати, спасибо, что напомнили.

Мы должны инициировать издание альманаха:

Хотя бы раз в полгода

Публиковать работы творческой категории народа,

Могилевчан: картины, фото и стихи.

Авторы — дети, молодежь и старики.

Профессионалы, дилетанты.

Мы поддержать должны таланты.

Продумать все:

Формат, дизайн, обложку.

Разнообразить все немножко:

Разбавить медиа. Тогда

И музыку, и видео сюда

Со временем добавить будет можно.

Конечно, проза будет тоже.

И очерки, и юмор, и наброски —

Солидный альманах, по-могилевски.

Талантами земля богата.

«Промоушен» им,

Нам — лавры меценатов.

Что значит, вы не знаете! Ищите.

Талантливым помочь, их поддержать —

Да это миссия, хочу я вам сказать.

Высокое и мудрое решенье. Ищите спонсоров.

Вы против? А мое ТАКОЕ мненье.

И те, кто пишет, создает, рисует, нас будут радовать.

Подборки номеров такого альманаха добавят чести нам и славы и самобытность подчеркнут.

Наша цель —

Разнообразить города черты

Штрихом гуманитарной красоты.

Лицо ведь — отражение души.

Лицо с душой у Могилева хороши.

Талантов нет? О, по себе вы не судите.

Вперед: работайте, ищите.

Так. Слово произнесено.

Смех в зале? ЭТО НЕ СМЕШНО!

Эпизод 6. Отрывок из выступления на рабочем совещании. Расшифровка стенограммы



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Так, вот еще есть тема на сегодня. Считаю, надо исправлять историческое недоразумение. На триумфальной арке юбилейной (все в теме, все гордятся ею), как известно, надпись «СТВАРАЛЬНIКАМ МАГIЛЕВА». Упомянуты Созидатели и только они.

История у города сложна, драматизма и катаклизмов всевозможных полна. Считаю, что должны быть упомянуты еще и Защитники и Хранители Могилева. Ведь сколько было войн, когда строительство, созидание и развитие были невозможны, приостанавливались. Но жизнь продолжалась, выполняли свою миссию защитники Могилева, и город сохранял свою целостность.

А сколько было граней в драгоценном камне истории нашего города, когда выполняли свое святое предназначение хранители, заботясь о культуре и традициях, истории и здравоохранении, языке и менталитете, о вере, наконец. Именно благодаря их усилиям, мы осознаем себя сообществом с единым мощным корнем. А благодаря спайке Созидателей, Хранителей и Защитников Могилева, мы имеем такой славный древний молодой город и осознаем свою сопричастность его образу, истории, его жизни. Все три упомянутые общественные категории достойны чести и славы. Достойны триумфа.

Не в моих силах давать указание менять надпись на арке. Но я могу анонсировать такое мнение.

И, кстати, в надписи на арке неплохо было бы ограничиться только заглавными литерами и выбрать шрифт без засечек. Но это замечание могут посчитать придиркой. Поэтому на нем акцентировать внимание не нужно. А в тексте надлежит оставить.

Ведь мнение озвучено.

Найдет сочувствие оно,

Отыщет адресата.

Все. Моя подпись. Дата.

И не сбавляйте оборотов:

У нас еще полно работы.

Заключение

Будильник! Черт! Так это сон!

Не сбудется, похоже, он.

Уходит лирик-мэр, испуган.

Он был бы мне хорошим другом.

НЕУЗБАГОЕННЫЙ, нестарый.

Еще напишет мемуары:

«Я слишком многого хотел.

И не успел, и не сумел,

А длись правленье дольше,

Я не сумел бы большего».

А Могилев моей мечты

Былинной просто красоты

И с эстетичным наполненьем

Останется в стихотвореньи.

Надежда, не умри последней!

А вдруг реальный мэр прочтет,

И что-нибудь да извлечет.

Составит план. Издаст приказ.

Использует он этот шанс.

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