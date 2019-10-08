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Как будем работать и отдыхать в 2020 году? Правительство утвердило график переноса рабочих дней
09.10.2019 17:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В правительстве утвердили график переноса рабочих дней в 2020 году. Решение закреплено
Рабочие дни в 2020 году переносятся:
Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.
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В правительстве утвердили график переноса рабочих дней в 2020 году. Решение закреплено постановлением от 9 октября 2019 года № 688.
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