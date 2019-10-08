На «Дажынкі» в Борисове пустят дополнительные автобусы

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Об этом рассказал генеральный директор ОАО «Миноблавтотранс» Владимир Федорович.

— Минская область 12 октября отпразднует «Дажынкі». В день праздника только по Борисову будет курсировать 12 дополнительных автобусов из 3 точек. Еще 4 рейса у нас находятся в запасе. Также мы создали специальный диспетчерский пункт, чтобы оперативно реагировать на любые изменения дорожной обстановки. Добраться с комфортом в Борисов смогут жители всех населенных пунктов Минской области, — рассказывает Владимир Федорович.

На пригородных и междугородных маршрутах будут курсировать комфортабельные автобусы повышенной вместимости и автобусы малой вместимости (маршрутные такси).

Расписание движения транспорта:

— из Минска (метро «Восток») — № 500 «Минск — Борисов» с 6:10 до 22:30, из Борисова с 5:45 до 21:50, интервал 6-8 минут;

— из Березино — № 521 «Березино — Борисов», отправлением из Березино 7:10, 10:00, 14:35, 17:40, из Борисова в 8:20, 12:00, 16:10, 18:20;

— из Плещениц — № 550 «Плещеницы — Борисов», отправлением из Плещениц в 10:20, 16:40, из Борисова в 7:10, 14:10;

— пригородные маршруты Зембинского направления — из Зембина в 7:43, 8:04, 9:57, 11:02, 11:35, 13:10, 17:21, 19:24, 19:35, из Борисова в 5:50, 6:20, 7:10, 9:50, 11:00, 13:15, 14:10, 17:00, 19:00;

— пригородные маршруты Лошницкого направления — из Лошницы и из Борисова с 6:00 до 21:00 с интервалом 20 минут;

— пригородные маршруты Житьковского направления — из Житьково в 9:05, 9:17, 9:37, 9:53, 10:08, 14:23, 16:08, 17:06, 18:37, 19:33, 19:37, 20:13, из Борисова в 6:10, 6:30, 6:50, 7:20, 8:20, 13:00, 13:20, 14:50, 15:10, 16:50, 17:20, 18:00;

— пригородные маршруты Неманицкого направления — из Неманицы в 7:13, 9:43, 14:53, 18:28, из Борисова в 6:10, 8:25, 13:30, 17:15;

— пригородные маршруты Мётченского направления — из Мётчи в 6:44, 8:01, 8:31, 8:59, 12:59, 16:42, 17:02, 20:24, из Борисова в 5:20, 6:30, 7:05, 10:15, 14:20, 14:25, 17:30;

— пригородные маршруты Гливинского направления — из Гливина в 8:11, 9:17, 10:58, 15:12, 16:09, 18:38, 18:42, из Борисова в 6:10, 7:05, 8:20, 12:00, 13:30, 14:00, 16:10, 16:30, 18:20.

Кроме того, в день проведения фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2019» организуют подвоз жителей Борисова дополнительными автобусами по городским маршрутам № 9 «ПО Экран — Печи» и № 10 «Ж/д Вокзал — Печи» с интервалом 8 минут (по мере заполнения автобусов). Работа городского маршрута № 9 «ПО Экран — Печи» будет организована с 6:15 по 22:20.

Расписание движения городского транспорта в Борисове:

№ 9 «Печи — ПО Экран»

Печи

6:15, 7:05, 7:30, 8:00, 8:08, 8:16, 8:24, 8:32, 8:40, 8:48, 8:56, 9:04, 9:12, 9:20, 9:28, 9:36, 9:44, 9:52, 10:00, 10:08, 10:16, 10:24, 10:32, 10:40, 10:48, 10:56, 11:04, 11:12, 11:20, 11:28, 11:36, 11:44, 11:52, 12:00, 12:08, 12:16, 12:24, 12:32, 12:40, 12:48, 12:56, 13:04, 13:12, 13:20, 13:28, 13:36, 13:44, 13:52, 14:00, 14:08, 14:16, 14:24, 14:32, 14:40, 14:48, 14:56, 15:04, 15:12, 15:20, 15:28, 15:36, 15:44, 15:52, 16:00, 16:08, 16:16, 16:24, 16:32, 16:40, 16:48, 16:56, 17:04, 17:12, 17:20, 17:28, 17:36, 17:44, 17:52, 18:00, 18:08, 18:16, 18:24, 18:32, 18:40, 18:48, 18:56, 19:04, 19:12, 19:20, 19:28, 19:36, 19:44, 19:52, 20:00, 20:15, 20:40, 22:20.

«Борисов-Арена»

6:19, 7:09, 7:34, 8:02, 8:10, 8:18, 8:26, 8:34, 8:42, 8:50, 8:58, 9:06, 9:14, 9:22, 9:30, 9:38, 9:46, 9:54, 10:02, 10:10, 10:18, 10:26, 10:34, 10:42, 10:50, 10:58, 11:06, 11:14, 11:22, 11:30, 11:38, 11:46, 11:54, 12:02, 12:10, 12:18, 12:26, 12:34, 12:42, 12:50, 12:58, 13:06, 13:14, 13:22, 13:30, 13:38, 13:46, 13:54, 14:02, 14:10, 14:18, 14:26, 14:34, 14:42, 14:50, 14:58, 15:06, 15:14, 15:22, 15:30, 15:38, 15:46, 15:54, 16:02, 16:10, 16:18, 16:26, 16:34, 16:42, 16:50, 16:58, 17:06, 17:14, 17:22, 17:30, 17:38, 17:46, 17:54, 18:02, 18:10, 18:18, 18:26, 18:34, 18:42, 18:50, 18:58, 19:06, 19:14, 19:22, 19:30, 19:38, 19:46, 19:54, 20:02, 20:19, 20:44, 22:24.

ПО «Экран»

6:15, 7:05, 7:55, 8:20, 8:48, 8:56, 9:04, 9:12, 9:20, 9:28, 9:36, 9:44, 9:52, 10:00, 10:08, 10:16, 10:24, 10:32, 10:40, 10:48, 10:56, 11:04, 11:12, 11:20, 11:28, 11:36, 11:44, 11:52, 12:00, 12:08, 12:16, 12:24, 12:32, 12:40, 12:48, 12:56, 13:04, 13:12, 13:20, 13:28, 13:36, 13:44, 13:52, 14:00, 14:08, 14:16, 14:24, 14:32, 14:40, 14:48, 14:56, 15:04, 15:12, 15:20, 15:28, 15:36, 15:44, 15:52, 16:00, 16:08, 16:16, 16:24, 16:32, 16:40, 16:48, 16:56, 17:04, 17:12, 17:20, 17:28, 17:36, 17:44, 17:52, 18:00, 18:08, 18:16, 18:24, 18:32, 18:40, 18:48, 18:56, 19:04, 19:12, 19:20, 19:28, 19:36, 19:44, 19:52, 20:00, 20:08, 20:16, 20:24, 20:32, 20:40, 20:48, 21:05, 21:30, 23:10.

№ 2Б «Печи — Лядище»

6:50, 8:10, 9:30, 14:50, 16:10, 17:30, 18:50.

№ 9А «Печи — Райбольница»

6:45, 8:20, 10:40, 12:20, 14:10, 15:50, 17:30, 20:00, 21:40.

№ 10 «Печи — Ж/д вокзал»

6:56, 7:55, 8:58, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:55, 16:55, 17:55, 18:55, 20:45, 21:45, 22:45.