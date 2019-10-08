ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Волшебная страна братьев Гримм» открыла двери для четвероклассников

09.10.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Библиотекарь Наталья Шебеко познакомила участников мероприятия с творчеством братьев Гримм – Якоба и Вильгельма. Используя материалы книжной выставки «Сказочный мир братьев Гримм», ребята приняли активное участие в состязании на лучшее знание произведений писателей-сказочников: отвечали на вопросы викторины «Отгадай сказку по словам», разгадывали кроссворд «Белоснежка», приняли участие в конкурсах «Кто так поет?» и «Кто и кому так говорит?». В завершение мероприятия состоялся просмотр мультфильма «Горшок каши».

http://www.borlib.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городской библиотеке № 1 для учеников 4 «А» класса ГУО «Средняя школа №23 г. Борисова» состоялся книжный батл «Волшебная страна братьев Гримм».
 
Новости дня
Новости общества
 
Парень взял по паспорту коллеги технику в кредит, а потом ее продал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика