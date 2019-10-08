«Волшебная страна братьев Гримм» открыла двери для четвероклассников

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Библиотекарь Наталья Шебеко познакомила участников мероприятия с творчеством братьев Гримм – Якоба и Вильгельма. Используя материалы книжной выставки «Сказочный мир братьев Гримм», ребята приняли активное участие в состязании на лучшее знание произведений писателей-сказочников: отвечали на вопросы викторины «Отгадай сказку по словам», разгадывали кроссворд «Белоснежка», приняли участие в конкурсах «Кто так поет?» и «Кто и кому так говорит?». В завершение мероприятия состоялся просмотр мультфильма «Горшок каши».