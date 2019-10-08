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Прокуратура Минской области потребовала устранить нарушения в сфере предупреждения пожаров в жилом секторе и гибели в них людей

09.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В деятельности местных исполнительных и распорядительных органов, территориальных подразделений МЧС и общественных формирований установлен ряд недостатков при оказании помощи в устранении нарушений правил пожарной безопасности в домовладениях и квартирах социально-уязвимых категорий граждан.

Вот некоторые из них:

проведенные комиссионные обследования не охватывали всех граждан, нуждающихся в посторонней помощи, во многих случаях проверки были формальными;

работа смотровых комиссий сельсоветов по предупреждению пожаров в жилом секторе и гибели в них людей не носила системного характера, была малоэффективной;

не налажено надлежащее взаимодействие и обмен информацией между задействованными в работе субъектами профилактики;

председатели садовых товариществ не на должном уровне контролировали образ жизни членов товарищества и противопожарное состояние домовладений.

Всего за 8 месяцев 2019 года на территории Минской области в результате пожаров погиб 31 гражданин из числа отнесенных к социально-уязвимой категории.

В целом по области за январь-август текущего года отмечено сокращение случаев гибели людей в огне – с 95 до 61 (-36%), при этом 37 из них в момент гибели находились в состоянии алкогольного опьянения. Основная причина каждого третьего пожара в жилом секторе – неосторожное обращение с огнем.

Наибольшее число пожаров с гибелью людей зарегистрировано в Борисовском, Вилейском, Молодечненском, Слуцком и Пуховичском районах.

К примеру, на территории Пуховичского района погибло во время пожара 7 лиц из числа престарелых и инвалидов, при этом домовладения четырех из них ранее обследовали представители райисполкома и РОЧС.

Причиной пожара, в котором погиб престарелый гражданин в Вилейском районе, стало нарушение правил эксплуатации печного отопления – трещина в дымоходе. До трагического события домовладение неоднократно обследовали различные службы, однако они не установили неисправность печного отопления.

В Борисовском, Вилейском, Молодечненском, Пуховичском и Смолевичском районах не исполнен в полном объеме график приведения общежитий в пожаробезопасное состояние, утвержденный решением Минского обисполкома в сентябре 2018 года.

По фактам выявленных нарушений законодательства о предупреждении пожаров в жилом секторе и гибели в них людей органы прокуратуры Минской области в текущем году внесли в местные исполнительные и распорядительные органы, а также территориальные подразделения МЧС 12 представлений. После их рассмотрения 16 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, для оперативного исправления ситуации на заседании Минского облисполкома, которое состоялось с участием прокурора области Олега Лаврухина, определены конкретные мероприятия по недопущению травмирования и гибели людей от внешних причин.

http://www.prokuratura.gov.by

 
 
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Органы прокуратуры Минской области в преддверие отопительного сезона проверили исполнение законодательства о предупреждении пожаров в жилом секторе и гибели в...
 
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