31-го декабря и две первые субботы 2020-го - работаем. Как будем отмечать Новый год и Рождество

Источник материала: Tut.by

Правительство заранее утвердило график переноса рабочих дней в 2020 году . 2-го января — выходной. Но 31-го декабря-то рабочий! Посмотрели, как будем отдыхать и работать в праздничную неделю.

Новогодняя неделя начинается с понедельника, 30 декабря. И согласно графику переносов на нынешний 2019 год , и понедельник, 30-го, и вторник, 31-го, — рабочие дни.

1−2 января, среда-четверг, выходные. А в пятницу надо будет идти на работу. В новогоднюю неделю рабочей также будет суббота — именно на 4-е перенесен рабочий день за второе января.

Компенсирует рабочую субботу в новогодние праздники только Рождество. С воскресенья нас ждут три дня выходных — 5,6 и 7 января. А вот суббота, 11 января, будет рабочей — вторая подряд с начала 2020 года.