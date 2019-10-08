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31-го декабря и две первые субботы 2020-го - работаем. Как будем отмечать Новый год и Рождество
09.10.2019 18:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство заранее утвердило
Новогодняя неделя начинается с понедельника, 30 декабря. И согласно
1−2 января, среда-четверг, выходные. А в пятницу надо будет идти на работу. В новогоднюю неделю рабочей также будет суббота — именно на 4-е перенесен рабочий день за второе января.
Компенсирует рабочую субботу в новогодние праздники только Рождество. С воскресенья нас ждут три дня выходных — 5,6 и 7 января. А вот суббота, 11 января, будет рабочей — вторая подряд с начала 2020 года.
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Правительство заранее утвердило график переноса рабочих дней в 2020 году. 2-го января - выходной. Но 31-го декабря-то рабочий! Посмотрели, как будем отдыхать и работать...
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