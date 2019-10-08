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15 октября помощник Президента Анатолий Линевич проведёт «прямую телефонную линию»
09.10.2019 — Новости Общества | Герой працы
Источник материала: Герой працы
15 октября помощник Президента Анатолий Линевич проведёт «прямую телефонную линию»
15 октября с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» по телефону (8-0212) 22-22-22 проведёт помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Витебской области Линевич Анатолий Константинович.
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15 октября помощник Президента Анатолий Линевич проведёт «прямую телефонную линию» 15 октября с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» по телефону (8-0212) 22-22-22...
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