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В Могилеве коммунальники заменили батареи, но забыли поставить заглушку. Квартиры залило полностью

09.10.2019 18:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В многоэтажке на бульваре Непокоренных в Могилеве полностью залило сразу несколько квартир. Просто коммунальники заменили батареи, но забыли поставить заглушку, а потом включили отопление, сообщает «Беларусь 1».


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С началом отопительного сезона вода буквально ливнем обрушилась на несколько этажей многоэтажки на бульваре Непокоренных. Сейчас пострадавшие вместе с местным ЖЭУ подсчитывают ущерб. Как заверили в управлении коммунальных предприятий, виновные будут наказаны.

Жильцам затопленных квартир власти пообещали помощь.

В управлении коммунальных предприятий пообещали полную поддержку пострадавшим. Одной из семей предоставили бесплатное временное жилье.

 
Теги: Могилев
 
 
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