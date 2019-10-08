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В Могилеве коммунальники заменили батареи, но забыли поставить заглушку. Квартиры залило полностью
09.10.2019 18:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В многоэтажке на бульваре Непокоренных в Могилеве полностью залило сразу несколько квартир. Просто коммунальники заменили батареи, но забыли поставить заглушку, а потом включили отопление,
С началом отопительного сезона вода буквально ливнем обрушилась на несколько этажей многоэтажки на бульваре Непокоренных. Сейчас пострадавшие вместе с местным ЖЭУ подсчитывают ущерб. Как заверили в управлении коммунальных предприятий, виновные будут наказаны.
Жильцам затопленных квартир власти пообещали помощь.
В управлении коммунальных предприятий пообещали полную поддержку пострадавшим. Одной из семей предоставили бесплатное временное жилье.
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