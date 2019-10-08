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Областная библиотека переезжает из Нового замка в бывшее здание Национального банка

09.10.2019 20:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывшее здание Нацбанка в Гродно безвозмездно передано в собственность Гродненской области. Туда переедет Гродненская областная научная библиотека имени Е. Ф. Карского. С принятием этого решения началось оформление необходимых документов и подготовка к переезду, сообщает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

— Для библиотеки предстоящий переезд станет точкой, которая обозначит новый этап в хронологии ее жизни. В стенах Нового замка принимаем читателей с 1991 года (до этого библиотека находилась на площади Советской в доме купца Муравьева. — Прим. TUT.BY). Смотрим вперед очень оптимистично. Уже в начале января по новому адресу в отделе абонемента будем рады видеть постоянных читателей, — рассказала директор областной библиотеки Лидия Мальцева.

Переезд начнется в ноябре. Работа предстоит большая, и готовиться к ней надо уже сегодня. Библиотечные фонды так называемого не повседневного обихода уже освобождают книжные стеллажи. Первой в здание по улице Карбышева переедет мебель, а потом книги. При этом переезжает только главный корпус библиотеки, все остальные филиалы остаются на прежних местах.


Здесь будет находиться областная библиотека. Фото: mapio.net

Здание на Карбышева, 17 было построено в 1931 году в стиле конструктивизма. В свое время здесь размещались поветовый банк, областная контора Госбанка и областная контора Сельхозбанка.

В главной библиотеке области сейчас свыше 604 тысяч экземпляров документов, и значительная их часть сосредоточена именно в помещениях Нового замка. Особое место отведено коллекции редких книг ХVIII — начала ХІХ веков, уникальным самодельным изданиям, а с недавнего времени и макетам архитектурных памятников области авторства жителей Принеманья.

— Книги открытого доступа — те, что сегодня находятся за спинами библиотекарей в отделе абонемента, — покинут замок последними. Для удобства читателей этот зал будет работать как можно дольше, ведь каждый день именно здесь бывают порядка двухсот человек. В числе последних будет переезжать вся периодика этого года, электронные каталоги и книги, — поясняет Лидия Мальцева.

 
Теги: Гродно
 
 
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Переезд начнется в ноябре. Библиотечные фонды так называемого не повседневного обихода уже освобождают книжные стеллажи.
 
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