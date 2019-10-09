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Перенос рабочих дней в 2020 году: график уже утвержден
09.10.2019 20:40 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Совет министров утвердил график переноса рабочих дней в 2020 году и закрепил свое решение постановлением Правительства от 9 октября.
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Согласно постановлению:
В ведомстве отмечают, что организации имеют право утверждать свой график, как того требует специфика работы.
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Совет министров утвердил график переноса рабочих дней в 2020 году и закрепил свое решение постановлением Правительства от 9 октября.
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