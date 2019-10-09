Перенос рабочих дней в 2020 году: график уже утвержден

Совет министров утвердил график переноса рабочих дней в 2020 году и закрепил свое решение постановлением Правительства от 9 октября.

Информация об этом размещена на официальном сайте белорусского Совмина.

Согласно постановлению:

рабочий день со 2 января (четверг) перенесен на 4 января (субботу);

с 6 января (понедельник) - на 11 января (субботу);

с 27 апрел (понедельник) - на 4 апреля (субботу).

В ведомстве отмечают, что организации имеют право утверждать свой график, как того требует специфика работы.