Эволюция любви к Беларуси, война в Сирии, 20 лет ошибке Филимонова и переносы выходных - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

«Как-то незаметно для себя мы свыклись с мыслью, что ничего хорошего здесь не будет. Россия аннексирует. Люди уедут. Бензин подорожает. Зарплаты не повысят. Пенсионный возраст подымут. Мест в садиках не хватит. Очереди к врачу не дождешься. Детей в школах будут учить троечники. Инвестор не придет. Рубль не устоит. Ну и вообще», — сегодняшний день мы предлагаем начать с важного текста нашего колумниста, директора Исследовательского центра ИПМ Александра Чубрика. Этот текст не только об экономике и реформах, но и обо всех нас — о наших разочарованиях и надеждах. Вот только несколько цифр: треть белорусов считает, что таким как они, лучше жить за границей, 11 лет назад таких было чуть больше 20 процентов. Мы сейчас и мы 10 лет тому назад — это совсем разное общество. Наше мнение о стране эволюционировало от гордого «люблю Беларусь» до стыдливого «ну вы же понимаете». Но пока еще время и возможности все изменить.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

А теперь вспомним, что же происходило вчера.

В мире снова война. Вчера Турция начала военную операцию в Сирии. Сначала были нанесены удары с воздуха. Затем войска Турции пересекли наземную границу. К сожалению, есть жертвы. США и ЕС уже высказались по поводу этой военной операции.

военную операцию в Сирии. Сначала были нанесены удары с воздуха. Затем войска Турции наземную границу. К сожалению, есть жертвы. США и ЕС уже по поводу этой военной операции. Белорусский бизнес пробил важное решение : разъяснения госорганов скоро получат официальный статус . Проект изменений в законодательство должен подготовить Совмин.

: . Проект изменений в законодательство должен подготовить Совмин. Перепись-2019 вызвала небывалый ажиотаж среди белорусов. И самый обсуждаемый вопрос — про родной язык. Оказалось, что за последние 50 лет этот вопрос несколько изменился. Поменялось за это время и количество людей, которые назвали белорусский родным. Основное «падение» случилось с 1999-го по 2009 год. Так, если в конце 1990-х таких было 85,6 процента, то уже в 2009-м — 60,8 процента. Некоторые уверены: причина всему именно новая формулировка вопроса. Поговорили про это с Белстатом.

про это с Белстатом. В Беларуси женщины зарабатывают в среднем на четверть меньше мужчин . При этом в государственном секторе этот разрыв больше, чем в частном. Ну, а еще женщинам чаще, чем мужчинам приходится сталкиваться со «стеклянным потолком» и «липким полом» — и вот как это грустное явление выглядит в цифрах. Хоть как-то нивелировать эту гендерную несправедливость может разве что новость о том, что в этом году вручат сразу две Нобелевские премии по литературе и в фаворитах на награды — пять женщин.

. При этом в государственном секторе этот разрыв больше, чем в частном. Ну, а еще женщинам чаще, чем мужчинам приходится сталкиваться со «стеклянным потолком» и «липким полом» — и вот как это грустное явление в цифрах. Хоть как-то нивелировать эту гендерную несправедливость может разве что о том, что в этом году вручат сразу две Нобелевские премии по литературе и в фаворитах на награды — пять женщин. И еще любопытный факт с рынка труда. Мы привыкли думать, что от нас все уезжают, но есть и обратная тенденция. Департамент по гражданству и миграции подсчитал , сколько и откуда приехало в Беларусь айтишников. Есть даже 7 айтишников, прилетевших работать к нам из США.

, сколько и откуда приехало в Беларусь айтишников. Есть даже 7 айтишников, прилетевших работать к нам из США. А теперь переходим к выходным — нет, они не сегодня, но в правительстве уже утвердили график переноса рабочих дней в 2020 году . Мы нарисовали календарик с тем, как это будет. И здесь, по традиции, есть две новости: хорошая — 2 января будет выходной, и плохая — но 31-го декабря же работаем !

. Мы с тем, как это будет. И здесь, по традиции, есть две новости: хорошая — 2 января будет выходной, и плохая — но 31-го декабря же ! У развития электротранспорта тоже есть два сценария — оптимистичный и пессимистичный. Мы послушали большой доклад Минпрома о том, что собираются сделать, чтобы в Беларуси сработал первый вариант, и рассказываем о самых важных деталях (и о том, будет ли у нас свой электромобиль). А пока своей «электрички» у нас нет, можно посмотреть на обновленный электробус от «Белкоммунмаша».

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Кругом все больше чихающих, а потому как-то особенно хочется защититься от простуд. Например, съесть побольше чеснока, выпить чаю с лимоном или чего покрепче . Но поможет ли? Попросили медиков прокомментировать все наши излюбленные народные методы лечение простуды и узнали, почему некоторые из них действительно срабатывают.

. Но поможет ли? медиков прокомментировать все наши излюбленные народные методы лечение простуды и узнали, почему некоторые из них действительно срабатывают. В Беларуси насчитывается более пяти деревень с названием Погост, но одна из них, что в Житковичском районе, пожалуй, самая известная (в 2010 году сюда даже рекомендовал наведаться CNN). Все это — благодаря количеству древних обрядов, которые здесь активно проводят. Именно в этой деревне живет 78-летняя Катерина Алексеевна Панченя, которая уже 40 лет учит всех обрядам предков. Понаблюдали за одним из них — «Жаніцьба коміна».





А теперь переместимся в другую деревню — Бельск, в Кобринском районе, на отшибе которой стоит старый дом. Со стороны он выглядит заброшенным. Интерьер не лучше: ободранные обои, облупленный потолок, свисающие лампочки и резкий запах мочи. Это не притон асоциала, не заброшка нищего, не хижина маргинала. В этом доме живет 95-летний ветеран войны Петр Степанович Ковальчук. Есть даже табличка на фасаде для тех, кто не верит: «Тут жыве ветэран Вялiкай Айчыннай вайны. Дзякуй за Перамогу». Но если вы думаете, что это история о том, как ветеран потерялся на задворках социально ориентированного государства, то вы ошибаетесь.

Есть даже табличка на фасаде для тех, кто не верит: «Тут жыве ветэран Вялiкай Айчыннай вайны. Дзякуй за Перамогу». Но если вы думаете, что это о том, как ветеран потерялся на задворках социально ориентированного государства, то вы ошибаетесь. Бизнесмен Александр Шакутин совместно с китайской госкорпорацией CITIC достраивает комплекс «Шантэр Хилл» возле Дроздов. Началась эта стройка еще в 2016 году. Общая площадь комплекса составит более 127 тысяч квадратных метров. В него будут входить четыре здания высотой 9−14 этажей и одна 25-этажка. Там разместятся в числе прочего офисные помещения, медклиника и спортивно-оздоровительный центр. Вот, посмотрите, как это все выглядит сейчас .





К сожалению, после некоторых аварий и других происшествий пострадавшие могут стать инвалидами. Это горькая правда, с которой нелегко смириться близким людям. Наши сегодняшние герои — те, кто пережил тяжелую травму. Они рассказали о своих первых воспоминаниях после случившегося, о том, как родные реагировали на их инвалидность (от одной героини ушел муж) и что помогло им начать новую жизнь. Сложные истории сильных людей, которые не сдались .

. Вы уже выпили утренний кофе? А куда дели кофейную гущу? Только не в раковину! И не в унитаз! Опытный сантехник так живописно рассказал нам, что будет, если так делать каждое утро, что и кофе уже пить расхотелось. Кстати, беда может быть не только от кофе.

О СПОРТЕ

В спорте у нас сенсация : Минская «Юность» обыграла в гостевом матче хоккейной Лиги чемпионов финский клуб «Пеликанс» со счетом 4:2. К слову, «Юность» в третий раз выступает в Лиге чемпионов и одержала сейчас первую в истории гостевую победу.





Зато минское «Динамо» начало выездную сессию с гостевого поражения от рижских одноклубников. Они, заметим, проигрывали до этого 8 матчей подряд.

выездную сессию с гостевого поражения от рижских одноклубников. Они, заметим, проигрывали до этого 8 матчей подряд. И еще про хоккей. Существует такой миф, что хоккеисты живут несказанно красивой жизнью — обедают исключительно в дорогих ресторанах, а отдыхают — только на Мальдивах. Мы вас расстроим (или обрадуем), но это не совсем так. Как оказалось, некоторые профессиональные хоккеисты из Экстралиги Б в отпуске подрабатывают грузчиками и физруками, а на обед предпочитают комплексный обед в столовой. Вот вам вся правда о зарплатах, ресторанах и дорогих покупках наших хоккеистов.

и физруками, а на обед предпочитают комплексный обед в столовой. Вот вам о зарплатах, ресторанах и дорогих покупках наших хоккеистов. А теперь переходим к футболу. Здесь главное событие еще впереди. Сегодня вечером национальная сборная Беларуси проведет матч евроквалификации-2020 против эстонцев на минском стадионе «Динамо». Последний раз сборная выходила на стадионы Беларуси минувшей осенью, когда триумфально выступала в дивизионе «D» Лиги Наций. Рассказываем , почему вам стоит этим вечером отложить все дела и купить билет на матч.

на минском стадионе «Динамо». Последний раз сборная выходила на стадионы Беларуси минувшей осенью, когда триумфально выступала в дивизионе «D» Лиги Наций. , почему вам стоит этим вечером отложить все дела и купить билет на матч. Прошло уже восемь лет с тех пор, как Бернд Штанге покинул пост главного тренера сборной Беларуси по футболу. Он успел поработать с национальными командами Сингапура и Сирии. И вот, что он говорит про наши футбольные перспективы.

покинул пост главного тренера сборной Беларуси по футболу. Он успел поработать с национальными командами Сингапура и Сирии. И вот, что он про наши футбольные перспективы. Ну и наконец вчера исполнилось 20 лет легендарной ошибке Филимонова в матче Россия — Украина. В переполненных «Лужниках» эти сборные определяли, кто из них продолжит борьбу за путевку на чемпионат Европы, а кто потеряет все шансы в самый последний момент. Исход и драматическую развязку этого поединка активно обсуждают и сейчас.

Все новости среды, 9 октября





Ну, а тем, кто уже прочитал про все новости вчерашнего дня, положен позитив. Обычные белорусы не смогли остаться в стороне и тоже присоединились к флешмобу, который охватил весь мир. Пока врачи, спасатели, милиционеры показывают «начинки» своих машин, люди в одном фото рассказывают про будни, хобби и работу. А чтобы закрепить позитивный настрой, дарим вам еще одну Минск борется с осенней серостью">фотоподборку — о том, как яркий Минск борется с осенней серостью. Легкого вам дня и пусть в нем найдется время и на работу, и на хобби.

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