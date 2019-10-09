Сегодня — Всемирный день почты

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Именно 9 октября в 1874 году был создан Всемирный почтовый союз. А в 1969 году на Конгрессе этой организации прозвучало официальное сообщение о проведении Всемирного дня. Так что сегодня международное почтовое сообщество будет праздновать Всемирный день почты в 50 раз и отмечать 145-летие создания Всемирного почтового союза.

«Белпочта» присоединилась к этой организации в далеком 1947-ом году.

Сегодня РУП «Белпочта» — лидер отечественного рынка услуг почтовой связи, реализует в полной мере возложенные на него важнейшие социальные функции. Это предприятие располагает уникальной инфраструктурой — разветвленной сетью, охватывающей всю территорию страны, является един¬ственной организацией, обеспечивающей повсеместную доступность почтовых и иных социально значимых услуг для граждан и организаций. Быть надежным связующим звеном для миллионов людей — безусловный приоритет белорусской почты.

Предприятие постоянно наращивает усилия в сфере электронной торговли, как международной, так и внутренней, внедряет новые технологии, развивает дистанционные сервисы и курьерские услуги, работает над совершенствованием транспортно-¬логистической системы, предоставлением населению государственных электронных услуг и административных процедур, постоянно расширяя спектр дея¬тельности и приближая ее к потребностям людей.

На начало 2019 года на территории страны функционируют 904 платежно-справочных терминала. Прием платежей осуществляется без взимания комиссии посредством АИС «Расчет» ЕРИП. Кроме этого, на ПСТ можно оформить подписку на печатные средства информации, оплатить ряд иных услуг, получить справочную информацию.

Интернет-магазин РУП «Белпочта» shop.belpost.by — виртуальная торговая площадка, объединяющая ведущие белорусские бренды — более 285 производителей.

С целью повышения качества обслуживания клиентов и доступности справочно-информационных услуг внедрена услуга онлайн-чата группы РУП «Белпочта» в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook (проведено более 1 тыс. диалогов с клиентами).

Постоянно идет работа по расширению международного сотрудничества, направленного на развитие почтовых, финансовых, электронных и логистических услуг. Подписан протокол о намерениях с ООО «Бремино групп» и ООО «Яндекс Маркет» о сотрудничестве в логистической сфере.

В почтовое обращение в прошлом году выпущено 54 художественные почтовые марки. На основании обращений организаций и учреждений подготовлено 25 внеплановых выпусков, организованы и проведены торжественные церемонии специальных гашений 29 почтовых выпусков.

По данным сайта belpost.by предприятие в целом оказывает четыре десятка традиционных и непрофильных почтовых услуг.

Мы поздравляем сотрудников почтовых отделений Дубровенщины с Всемирным днем почты. Желаем стабильности в профессиональной деятельности и благополучия в личной жизни.