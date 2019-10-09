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На директора турфирмы «Два солнца» возбудили уголовное дело за мошенничество
10.10.2019 08:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Туристическая фирма «Два солнца» прекратила свою деятельность, оставив туристов без отдыха. У клиентов компании почти одна и та же история — оплатили тур, но не смогли вылететь на отдых. Или уже после прилета столкнулись с проблемой в отеле из-за неоплаченного проживания. На директора фирмы завели уголовное дело, но он сейчас находится за рубежом. Об этом рассказали в эфире телеканала
— На сегодняшний день в Советском РУВД имеются более 20 заявлений от потерпевших граждан. Тем не менее люди продолжают обращаться. Мы имеем основания полагать, что потерпевших намного больше. В отношении директора турфирмы Следственным комитетом возбуждено уголовное дело за мошенничество, — рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
Руководитель туристической компании в данный момент находится за рубежом.
В милиции предполагают, что пострадавших намного больше и просят откликнуться клиентов турфирмы.
Напомним, в сентябре TUT.BY
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На директора фирмы завели уголовное дело, но он сейчас находится за рубежом.
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