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На директора турфирмы «Два солнца» возбудили уголовное дело за мошенничество

10.10.2019 08:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Туристическая фирма «Два солнца» прекратила свою деятельность, оставив туристов без отдыха. У клиентов компании почти одна и та же история — оплатили тур, но не смогли вылететь на отдых. Или уже после прилета столкнулись с проблемой в отеле из-за неоплаченного проживания. На директора фирмы завели уголовное дело, но он сейчас находится за рубежом. Об этом рассказали в эфире телеканала «Беларусь-1».


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Галина Ломако

— На сегодняшний день в Советском РУВД имеются более 20 заявлений от потерпевших граждан. Тем не менее люди продолжают обращаться. Мы имеем основания полагать, что потерпевших намного больше. В отношении директора турфирмы Следственным комитетом возбуждено уголовное дело за мошенничество, — рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Руководитель туристической компании в данный момент находится за рубежом.

В милиции предполагают, что пострадавших намного больше и просят откликнуться клиентов турфирмы.

Напомним, в сентябре TUT.BY писал о туристической компании «Два солнца» — в редакцию обратилась семейная пара, которая решила провести отпуск в Черногории. 27 августа должны супруги должны были улететь, но не сложилось: до вылета они не получили обратных билетов, ваучер на проживание и страховку, поэтому остались дома и решили вернуть деньги за поездку. Директор турфирмы же уверял: все было не так, как рассказывают несостоявшиеся туристы.

 
 
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На директора фирмы завели уголовное дело, но он сейчас находится за рубежом.
 
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