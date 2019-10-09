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Перенос рабочих дней в 2020 году: график уже утвержден

10.10.2019 07:40 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Согласно графику переноса рабочих дней в 2020 году, новогодние праздники включают 1 и 2 января, а всего в году будет три рабочих субботы.

Совет министров утвердил график переноса рабочих дней в 2020 году и закрепил свое решение постановлением Правительства от 9 октября.

Информация об этом размещена на официальном сайте белорусского Совмина.

Согласно постановлению:

  • рабочий день со 2 января (четверг) перенесен на 4 января (субботу);
  • с 6 января (понедельник) - на 11 января (субботу);
  • с 27 апрел (понедельник) - на 4 апреля (субботу).

В ведомстве отмечают, что организации имеют право утверждать свой график, как того требует специфика работы.

 
 
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Согласно графику переноса рабочих дней в 2020 году, новогодние праздники включают 1 и 2 января, а всего в году будет три рабочих субботы.
 
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