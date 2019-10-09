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Могилевчане массово жаловались на коммунальников из-за подключения отопления. Чиновники отреагировали

10.10.2019 09:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за обращений могилевчан по поводу подключения отопления и несвоевременного реагирования на них коммунальников в облисполкоме 9 октября собрали внеплановое заседание, сообщает Mogilevnews.by. Только за 8 октября на номер 115 единой диспетчерской службы поступило 1238 обращений, из них 584 касались «горячей темы».


На подключение жилого сектора в Могилеве отводилось десять дней — с 28 сентября. Но за это время не все вопросы решили. Потому на заседании должностные лица рассказывали, как реагируют на обращения могилевчан.

«По итогам их выступлений принят ряд кадровых решений. Ряд должностных лиц привлечен к дисциплинарной ответственности. Также на заседании принято решение до 10 октября все имеющиеся обращения по данному вопросу закрыть или поставить на контроль, если их выполнение требует большого временного отрезка. И до 15 октября выработать концепцию, которая не позволит в дальнейшем допускать такой ситуации», — рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облисполкома Сергей Папков.

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Теги: Могилев
 
 
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Только за 8 октября на номер 115 единой диспетчерской службы поступило 584 сообщения, которые касались темы отопления.
 
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