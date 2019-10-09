В метро прибавилось пассажиров. Больше всего - на станциях «Восток» и «Каменная Горка»

Источник материала: Tut.by

Впервые с 2014 года в минском метро возрос пассажиропоток. Больше всего пассажиров прибавилось на станциях «Восток» и «Каменная Горка». Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В 2014 году в связи с Чемпионатом мира по хоккею подземкой воспользовалось больше пассажиров, чем обычно. С тех пор пассажиропоток падал, — рассказал главный инженер службы движения Минского метрополитена Георгий Ткач. — Но за восемь месяцев нынешнего года этот показатель увеличился на 3,1% по сравнению с таким же периодом 2018-го.

Разница в объемах перевозок составила свыше 5 миллионов 665 тысяч человек. Больше всего пассажиров прибавилось на станциях «Восток» и «Каменная Горка» — 971 тысяч и почти 800 тысяч соответственно. По мнению Георгия Ткача, такой скачок связан с интенсивно развивающимися жилыми районами недалеко от этих станций. Но, вероятно, есть и иные причины роста пассажиропотока.

Станция «Малиновка» с января по август приняла на 550 тысяч человек больше, чем за восемь месяцев прошлого года, а «Немига» — на 534 тысячи. На 485 тысяч пассажиров стало больше на «Могилевской», свыше 300 тысяч прибавили «Уручье», «Институт культуры» и «Грушевка».

В целом за восемь месяцев 2019 года минским метрополитеном воспользовались 188,4 миллиона пассажиров (за такой же период 2018-го — почти 182,8 миллиона). На станциях первой линии метро побывали 107,4 миллиона человек, второй линии — более 81 миллиона человек.