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В список иностранцев, которым запрещен въезд в Беларусь, включено более 1,1 миллиона человек

10.10.2019 10:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В список иностранцев, которым запрещен въезд в Беларусь, «включен 1 миллион 142 тысячи информаций». Об этом рассказал, выступая в парламенте, заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский.


Фото: Reuters

Иван Подгурский представлял в парламенте изменения в закон, регулирующий список иностранных граждан, которым въезд в Беларусь запрещен или нежелателен. Планируется, что по новому закону отказов во въезде станет меньше.

По словам замминистра, сейчас в этот список включено «включено 1 миллион 142 тысячи информаций». Большую часть включила Россия. Более 138 тысяч человек внесли госорганы Беларуси, в том числе КГБ — 15 тысяч, Госпогранкомитет — 7 тысяч. Сейчас в списке находится также 5 тысяч человек, которые не оплатили штрафы на территории Беларуси. Когда заработает новый закон, они смогут въехать на территорию Беларуси, получив на границе требование об оплате штрафа.

Всего за 2018 год в Беларусь въехало 4,8 миллиона иностранцев, выехало чуть боле 5 миллионов. За полгода 2019-го — более 2 миллионов въехало, выехало — 2,4 миллиона.

 
 
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Об этом, выступая в парламенте рассказал заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский.
 
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