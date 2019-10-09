В список иностранцев, которым запрещен въезд в Беларусь, включено более 1,1 миллиона человек

Источник материала: Tut.by

В список иностранцев, которым запрещен въезд в Беларусь, «включен 1 миллион 142 тысячи информаций». Об этом рассказал, выступая в парламенте, заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский.



Фото: Reuters

Иван Подгурский представлял в парламенте изменения в закон, регулирующий список иностранных граждан, которым въезд в Беларусь запрещен или нежелателен. Планируется, что по новому закону отказов во въезде станет меньше.

По словам замминистра, сейчас в этот список включено «включено 1 миллион 142 тысячи информаций». Большую часть включила Россия. Более 138 тысяч человек внесли госорганы Беларуси, в том числе КГБ — 15 тысяч, Госпогранкомитет — 7 тысяч. Сейчас в списке находится также 5 тысяч человек, которые не оплатили штрафы на территории Беларуси. Когда заработает новый закон, они смогут въехать на территорию Беларуси, получив на границе требование об оплате штрафа.

Всего за 2018 год в Беларусь въехало 4,8 миллиона иностранцев, выехало чуть боле 5 миллионов. За полгода 2019-го — более 2 миллионов въехало, выехало — 2,4 миллиона.