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Какие школьные стадионы модернизируют для занятий профессиональным футболом

10.10.2019 10:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В каждом районе Минска появится современный школьный стадион с футбольным ядром для профессиональных тренировок. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Стадион при гимназии в Каменной Горке. Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В девяти районах Минска определили школьные стадионы, которые будут модернизированы. Там появятся современные футбольные поля с искусственным покрытием, мобильные кабинки для переодевания и трибуны. Будет и другая спортивная инфраструктура — например, легкоатлетические дорожки. Это будут уже не просто школьные стадионы, а современные объекты для профессиональных занятий, говорят в комитете по образованию Мингорисполкома.

— Мы замечаем: в последнее время стал исчезать дворовый футбол. Площадки для занятий спортом превращаются в стоянки для машин, а дети не выходят на улицу, сидят в гаджетах. Некоторые футбольные поля и вовсе были перепрофилированы под другие виды спорта. Например, это случилось со стадионами «Орбита», «Трудовые резервы». А часть и вовсе исчезла в связи с застройкой города, — говорит директор технического департамента ассоциации «Белорусская федерация футбола» Дмитрий Касенок.

Известно, при каких школах появятся современные поля для командных игр в мяч. Вот они: школа № 162 и гимназия № 21, школа № 24 и гимназия № 40, школы № 67, № 71, № 87, № 196, № 190,№ 147, № 34, № 35, № 201, гимназия № 4.

— Критерии, по которым выбрали именно эти площадки: учреждения образования находятся в густонаселенных микрорайонах, где поблизости нет иной футбольной инфраструктуры. Площадь действующего стадиона позволяет разместить на нем стандартное футбольное поле (105 м в длину, 68 м в ширину), — отмечает Дмитрий Касенок.

Реализацию проекта запланировали на следующий год. Когда стадионы модернизируют, государственные спортивные школы смогут открывать в микрорайонах свои филиалы.

— И здесь будет работать принцип: от массовости к мастерству. Чем больше детей втянется в футбол, тем больше будет у нас профессиональных спортсменов, вырастет и общественная любовь к этому виду спорта, — добавляет Дмитрий Касенок.

 
Теги: Минск
 
 
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Уже известно, при каких школах и гимназиях стадионы подтянут до уровня профессиональных.
 
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