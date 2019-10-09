В погоне за прогрессом: так ли удобна онлайн-перепись?

Источник материала: Единство

Заполнить анкету переписи, не выходя из дома, можно на двух сайтах: census.by и перепись.бел. Далее вам предстоит авторизоваться одним из двух способов. Если вы являетесь пользователем Межбанковской системы идентификации, вам нужно ввести свои данные (логин/номер мобильного телефона/адрес электронной почты). Второй способ – с помощью мобильного телефона, при условии, что он указывался вами в качестве контактного в любом банке страны. В этом случае вам предстоит ввести свой идентификационный номер из паспорта (цифрами и латиницей) и собственно номер телефона. На него же почти мгновенно придет одноразовый код, который вы введете в поле ниже. Далее вас ждут 5 блоков с вопросами, ответы на которые нужно дать за час.

В блоке вопросов «Адрес» составители анкеты спросят адрес вашего проживания. Именно проживания, а не прописки – об этом предупреждают сами составители. К слову, очень удобно то, что почти каждый вопрос имеет подробное пояснение – его можно по желанию прочесть, кликнув на значок вопросительного знака в конце пункта анкеты. Из этого раздела сразу перейдем к следующим – «Данные о помещении» и «Состав домохозяйств».

Здесь у вас потребуют указать число домохозяйств в помещении. Кто знает, что такое «домохозяйство», – молодец, а вот для остальных слева будет развернутое определение этого слова.

Выяснив, кто у вас в доме подходит под описание, смело указывайте их количество и переходите к подробным данным о месте проживания. Нужно указать тип и площадь помещения, наличие ванны или душа, виды канализации, водопровода, отопления и прочего. Также в этом разделе можно ответить на вопросы за остальные «домохозяйства» в доме. Это необязательно, однако удобно, чтобы за один раз зарегистрировать сразу всю семью. Вопросы для каждого «домохозяйства» в целом те же, что и в следующем разделе анкеты.

В разделе «Личные данные» вас подробно расспросят о месте рождения, национальности, родном языке и языке ежедневного общения, о работе и образовании, а также об источниках дохода. Для дам есть несколько отдельных вопросов – о рожденных и планируемых детях. Правда, появляются они только у белорусок от 15 лет. Еще один любопытный вопрос из анкеты – «Собираетесь ли вы уехать из Республики Беларусь?». Прошли тест на патриотизм? Двигаемся дальше, осталось немного.

В разделе «Сельское хозяйство» жители «каменных джунглей», не владеющие земельными участками, могут сразу дать отрицательный ответ и благополучно завершить перепись. А вот обладатели таких участков и сельскохозяйственных животных должны будут указать информацию и о них. Например, сколько у них кустарников в плодоносящем возрасте.

После завершения этого раздела вы можете смело нажимать кнопку «Отправить анкету», и вам будет предложено скачать сертификат о прохождении онлайн-переписи. Файл можно будет предъявить переписчику, если он по ошибке заглянет к вам на третьем этапе переписи, когда волонтеры будут ходить по домам.

Подводя итог, можно сказать, что онлайн-перепись – очень удобный инструмент работы с гражданами: из дома выходить не нужно, а пускать кого-то к себе необязательно. Даже для тех, кто только начал постигать интернет, пройти перепись населения онлайн будет довольно просто: интерфейс анкеты интуитивно понятный, а подсказки возле вопросов помогают сориентироваться и не наделать ошибок.

Пройти перепись населения в режиме онлайн можно до 18 октября.

Мария КУРЧЕНОК