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В Гродно закрылось кафе «Мистерия». Учащиеся Гуманитарного колледжа остались без горячих обедов

10.10.2019 10:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Частное кафе «Мистерия», которое работало на цокольном этаже Гуманитарного колледжа, закрылось, взамен студентам ничего не предложили. Заведение проработало здесь всего два года. Открытие было трудным: частнику пришлось пройти многие инстанции, чтобы запустить свой проект. Планировалось, что «Мистерия» в первой половине дня будет работать как столовая для студентов, а в вечернее время — как кафе для горожан. Последнее реализовать не удалось, сообщает портал hrodna.life.


Фото: hrodna.life

 — На одних студентах мы не вытянем, поэтому хотим привлекать к себе горожан. Но чтобы работать в вечернее время, нужно пройти все согласования. Мы только одну вывеску согласовывали почти полгода. Алкоголь мы не продаем, будем вытягивать кафе в вечернее время фастфудом и мероприятиями, — рассказывала в 2018 году представительница кафе Наталья Бернатович.

Как студенческая столовая кафе не вытянуло и частнику пришлось закрыться перед новым учебным годом. Студенты остались без горячих обедов.

 — Кафе разорилось, а взамен ничего. Даже буфета в учебном заведении нет, — рассказывает гродненка Елена. — И сидят ребята с 8.30 до 15.50 без обеда. Перерыв дополнительный даже не сделали, чтобы можно было сбегать где-нибудь перекусить.

В учебном заведении знают о проблеме с питанием и стараются ее решить с начала учебного года. Но частники пока не хотят арендовать бывшее помещение кафе «Мистерия».

 — Еще в сентябре мы провели с родителями беседу и рассказали о проблеме. Просили и у них помощи в поиске арендаторов. А с ними сейчас сложно, — рассказывает директор Гуманитарного колледжа Наталья Волкович. — Открывали «Мистерию» частные лица и закрылись они из-за проблем. Об этом они нам сообщили в конце августа. Мы пытались создать им условия для работы в вечернее время, обращались в Министерство образования, но на законодательном уровне ничего не получилось. Жалко. Все вместе мы сделали реально хорошее кафе и очень надеялись, что заведение продолжит работу. Дети с удовольствием там питались.


Фото: hrodna.life

Студенты колледжа в создании кафе «Мистерия» принимали непосредственное участие — дизайн интерьера и название это их заслуги. Также они приносили туда старые вещи для создания необходимой атмосферы.

 — Сейчас мы ищем новых арендаторов. Заинтересованные частные лица приходят и смотрят помещение. Все в процессе. Буфета у нас пока нет, дети вынуждены ходить в ближайший магазин или столовую университета. Если не найдем арендатора на собственную столовую, то сделаем буфет. Вопрос этот решится в ближайшее время, — добавила Наталья Волкович.


Фото: hrodna.life

По законодательству профессионально-технические учебные заведения организуют питание для учащихся. Им выделяют на это государственные средства. Гуманитарный колледж относится к средне-специальным заведениям и там учащиеся получают стипендию вместо питания.

В настоящее время в Гуманитарном колледже организуют помещение для приема пищи для тех, кто приносит обеды с собой.

 
 
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Частное кафе «Мистерия», которое работало на цокольном этаже Гуманитарного колледжа, закрылось, а взамен студентам ничего не предложили. Заведение проработало...
 
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