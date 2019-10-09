История 82-летнего Елисеевича, который лазает к пчелам на деревья - хотя это уже почти никому и не нужно

Источник материала: Tut.by

Павлу Елисеевичу Демидовцу зимой исполнится 83. Его крепкий «дагледжаны» дом стоит на окраине деревни Боровое Лельчицкого района. За домом — 50 соток с гарбузами, бураками и уже убранной картошкой, сарай, где похрюкивает довольный сытой жизнью поросенок, и доверху забитый поленьями дровник, на котором под последними теплыми лучами нежится кот Васька. И это не все хозяйство Павла Елисеевича: за деревней, в лесу, на берегу Уборти у него еще 100 тысяч пчел. А может, и все 200 — кто ж их, диких, сосчитает? Бортничеством — лесным пчеловодством — пенсионер занимается, сколько себя помнит. До него этим старинным ремеслом здесь промышляли деды, их прадеды и прадеды прадедов тоже. «Не я это придумал, не мне это и заканчивать», — говорит Павел Елисеевич и терпеливо ждет, когда все это добро можно будет передать потомкам. А пока с колоды — ни ногой.





Потомков у Павла Елисеевича хватает, а вот всерьез заинтересовался древним промыслом лишь один — муж внучки Ольги Олег. Парню всего 26 и пока он только учится, но, по наблюдению опытного бортника, «толк с него будет».





Сегодня Олег в городе на работе, поэтому в лес пенсионер собирается один. Точнее, с нами. Но это, шутит он, придирчиво разглядывая нашу обувь, все равно, что один, — пропадает за дверью чулана, а через минуту появляется с несколькими парами резиновых сапог в руках. Нужно надевать — и это не обсуждается. Ведь идти придется по заливным лугам с канавами, другой-то дороги здесь нет и никогда не было.





Павел Елисеевич достает необходимую бортнику амуницию: жень (толстую черную веревку из шкуры вола), дымарь (устройство для окуривания пчел дымом), нож, топорик, лестницу, плетеную коробку для сбора меда — и вот наши сапоги уже чавкают по промокшей траве.





Октябрь — самое время для сбора меда. Павел Елисеевич уже давно хотел бы проведать свои борти (развешанные на дереве натуральные емкости для разведения пчел) — а их у него 20! — да все не везло с погодой: зарядили дожди, на дерево не полезешь — скользко. Сегодня же погодка на дворе что надо — сухо и прохладно. Считается, что лесные пчелы в такие дни менее агрессивные. Впрочем, по наблюдениям бортника, все зависит от характера конкретной пчелиной семьи: одни спокойные, другие — более темпераментные, и ничего с этим не поделаешь.

— Яны як люды. Бывают таки вредны, что трое штаноў надену, еще до вулья не дойду, а оны уже облепляют и заедают. Раньше не боялся, в чем был, в том и шел, а теперь и маску надею — страшно, сердце может остановиться, — стращает по дороге бортник.

Есть, конечно, простые, писанные предками правила: перед подходом к колоде алкоголь не пить, одеколоном не пользоваться — но если б только это спасало. Самое же главное для бортника, говорит Павел Елисеевич, не иметь аллергии на пчелиные укусы. Потому что, как ни берегись, ни закрывайся, а свои два-три укола жалом получишь. А то и все пару десятков за раз!





Забот у бортника хватает круглый год: зимой нужно заготовить колоды, весной «перед Миколой» (до 22 мая. — Прим. TUT.BY), еще до того, как пчелы начинают роиться, борти надо почистить. Все лето проверять — комфортно ли пчелам в новом доме не завелись ли вредители? Ну, а осенью уже собрать сладкий урожай.





Наконец, то тут, то там появляются огромные «скворечники». Только внутри них не птицы, а несколько тысяч пчел. Павел Елисеевич осматривает хозяйство, замечает в одной колоде небольшую дыру: надо бы срочно залатать, а не то — прощай, «урожай».

— Куница только ма-а-аленькую дырочку найдет — и выгрызет вот такую огромную, мед уничтожит. А если желна — та еще и пчел съест, — объясняет бортник.





Для него же вход в борть не по-воровски, а по-хозяйски: через специальную дверь — «доуж». В правом углу колоды — «голова», здесь пчелы живут и там же зимуют, в противоположной стороне «потка» — место для багульника и мха. По словам Павла Елисеевича, травы создают в борти особый дух и уют, а также отпугивают вредных насекомых.









Считается, чем выше борти над землей, тем слаще в них мед. Поэтому некоторые колоды расположены достаточно высоко: когда заканчивается лестница, приходится в взбираться на дерево по сучкам. А Елисеевичу-то 82!

— Сейчас побачим, что они тут зробили, — бортник уже наверху, перекидывает жень через сук и повисает в воздухе. Открыть доуж не так просто — пчелы надежно залепили все дырочки медом и воском. В дело идет топор.

Хозяевам весь этот шум-гам явно не по душе. В разведку вылетают первые недовольные — вьются вокруг, жужжат, лезут в карманы и под одежду. Павел Елисеевич будто не замечает всего этого, лишь изредка схватит самую назойливую да откинет в сторону. Наконец, двери распахнуты.









— Ай-яй, деўки, и что вы лето делали?.. — разочарованно заглядывает в колоду бортник. Меда, говорит, нынче меньше, чем в прошлые годы — всему виной плохое лето: сперва засушило, потом залило.

Павел Елисеевич бережно разрезает соты и отправляет липкие куски в корзину. Берет не все, примерно половину урожая оставляет пчелам: впереди зима — и им тоже нужно что-то есть.

В более урожайные годы с одной колоды, рассказывает бортник, можно добыть и 20 кг меду. Сегодняшний улов — килограммов пять. Ну, спасибо и на том, говорит.









Сегодня в Лельчицком районе живет около 200 пчеловодов-бортников, многие из них — уже преклонного возраста. Говорят, традицию передавать некому — молодежи в деревнях все меньше, но и та, что осталась, не хочет заниматься трудоемким ремеслом. А ведь с недавнего времени элемент «Лесное бортничество Полесья» имеет статус историко-культурной ценности Республики Беларусь, и эксперты надеются, что спасти многовековой промысел можно, включив его также в Список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Павел Елисеевич про «ваши юнески», говорит, не слыхал. Зато в выходные обещал приехать муж внучки Олег, снова пойдут в лес — к бортям. Потому что не Елисеевич это придумал — не ему и заканчивать.



