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Срок альтернативной службы включат в стаж, срочной службы в армии - пока нет

10.10.2019 11:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парламент в первом чтении проголосовал за изменения в законы по вопросам труда бюджетников. Среди них — новшество о включении срока альтернативной службы в стаж работы в бюджетных организациях.

Включить срок альтернативной службы в стаж работы в бюджетных организациях предложила депутат Ольга Политико. Еще одно ее предложение — включать в стаж срок службы в армии — в законопроект не попало.

— На мой взгляд, включение срочной военной службы в стаж — это еще один шаг на пути повышения ее престижа, — выступила Ольга Политико.

По ее мнению, неправильно делить молодых людей по тому, из какой организации они ушли служить — бюджетной или нет. Она напомнила, что с 28 января 2020 года любой наниматель должен принять обратно молодого человека, отслужившего армии, на равноценную должность или профессию, а молодого специалиста — на ту же должность или профессию.

— Как влияет стаж на оплату труда — это уже дело нанимателя, — заметила депутат. — Если человек исполняет долг перед государством, то и государство должно гарантировать единые подходы.

 
 
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Парламент в первом чтении проголосовал за изменения в законы по вопросам труда бюджетников. Среди них - новшество о включении срока альтернативной службы в стаж...
 
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