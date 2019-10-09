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Первый энергоблок БелАЭС запустят в январе

10.10.2019 11:40 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Пуск первого энергоблока Белорусской АЭС планируется на январь 2020 года. Дата запуска будет зависеть от привода ядерного топлива и других факторов.

Такую дату назвал генеральный директор станции Михаил Филимонов. После физического пуска на станции запланированы другие операции, включение в сеть,  пишет БЕЛТА.

Конкретная дата запуска будет зависеть от сроков привоза ядерного топлива. Об этом журналистам сообщил директор департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Василий Полюхович. Он отметил, что за сроками запуска станции любой ценой «никто не гонится».

«Безопасность прежде всего, и перепрыгивать через какие-то этапы, чтобы угодить ожиданиям кого бы то ни было, мы не можем», — пояснил он.

Напомним, что Белорусская АЭС практически готова к запуску. Вместе с тем, во время ее строительствапроизошли уже ряд инцидентов, один из последних связан с проблемами с системой кондиционирования.

 
 
 
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Пуск первого энергоблока Белорусской АЭС планируется на январь 2020 года. Дата запуска будет зависеть от привода ядерного топлива и других факторов.
 
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