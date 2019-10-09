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В Бресте ожидается сильный ветер: порывы будут достигать 16 м/с
10.10.2019 12:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
10 октября в Бресте ожидается сильный ветер и дожди, сообщает
В четверг утром в городе будет облачно, пройдет сильный дождь. Во второй половине дня также будет дождливо, воздух прогреется до +13С, а ветер усилится. Если утром порывы будут достигать 11 м/с, то днем скорость ветра увеличится до 16 м/с.
МЧС рекомендует не оставлять открытые окна и балконные двери, оставлять авто средства вблизи деревьев, рекламных щитов, воздержаться от прогулок с детьми.
МЧС при сильном ветре рекомендует:
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МЧС рекомендует не оставлять открытые окна и балконные двери, оставлять авто средства вблизи деревьев, рекламных щитов, воздержаться от прогулок с детьми.
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