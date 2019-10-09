В Бресте ожидается сильный ветер: порывы будут достигать 16 м/с

Источник материала: Tut.by

10 октября в Бресте ожидается сильный ветер и дожди, сообщает pogoda.by .

В четверг утром в городе будет облачно, пройдет сильный дождь. Во второй половине дня также будет дождливо, воздух прогреется до +13С, а ветер усилится. Если утром порывы будут достигать 11 м/с, то днем скорость ветра увеличится до 16 м/с.

МЧС рекомендует не оставлять открытые окна и балконные двери, оставлять авто средства вблизи деревьев, рекламных щитов, воздержаться от прогулок с детьми.

МЧС при сильном ветре рекомендует:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

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