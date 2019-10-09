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В Бресте ожидается сильный ветер: порывы будут достигать 16 м/с

10.10.2019 12:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

10 октября в Бресте ожидается сильный ветер и дожди, сообщает pogoda.by.

В четверг утром в городе будет облачно, пройдет сильный дождь. Во второй половине дня также будет дождливо, воздух прогреется до +13С, а ветер усилится. Если утром порывы будут достигать 11 м/с, то днем скорость ветра увеличится до 16 м/с.

МЧС рекомендует не оставлять открытые окна и балконные двери, оставлять авто средства вблизи деревьев, рекламных щитов, воздержаться от прогулок с детьми.

МЧС при сильном ветре рекомендует:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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МЧС рекомендует не оставлять открытые окна и балконные двери, оставлять авто средства вблизи деревьев, рекламных щитов, воздержаться от прогулок с детьми.
 
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