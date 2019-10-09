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В Солигорске у местного жителя изъяли крупную партию особо опасного псиотропа

10.10.2019 12:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции задержали в Солигорске 46-летнего местного жителя с крупной партией особо опасного психотропа — альфа-PVP. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.


Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

Мужчину задержали в момент создания очередного тайника с товаром на улице Октябрьская в Солигорске. Предполагают, что он фасовал и делал закладки по всему городу.

В ходе осмотра машины оперативники нашли свертки с психотропом общей массой более 100 граммов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса (Незаконный оборот психотропных веществ). За такое грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

 
 
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