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В Вороновском районе пенсионер повесил собаку за то, что она съела его курицу
10.10.2019 12:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Вороновском районе 61-летний мужчина повесил собаку за то, чо она съела его курицу. Возбужено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными»,
В конце сентября в милицию обратился житель Вороновского района, который рассказал, что его дочь видела, как неизвестный тащил в сторону мусорки по земле мертвую собаку, шея которой была обвита веревкой. Домой девочка пришла в слезах и обо всем рассказала родителям, те решили сообщить о случившемся в милицию.
В ситуации стал разбираться участковый. Оказалось, что к смерти собаки причастен 61-летнийместный житель. Он увидел, что на его подворье животное доедало принадлежащую ему курицу. Тогда пенсионер попросил у соседа веревку, позвал собаку и накинул петлю ей на шею, после чего повесил на турникете, а труп отнес на мусорку.
Мужчине грозит штраф или общественные, или исправительные работы на срок до одного года, или даже арест.
Это не первый случай жесткого обращения с животными на Гродненщине. Так, в марте этого года житель микрорайона Вишневец областного центра
В марте же в гродненском микрорайоне Ольшанка прохожие заметили собаку
В конце января около гродненского микрорайона Ольшанка
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В Вороновском районе 61-летний мужчина повесил собаку за то, чо она съела его курицу. Возбужено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».
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