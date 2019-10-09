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В Вороновском районе пенсионер повесил собаку за то, что она съела его курицу

10.10.2019 12:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Вороновском районе 61-летний мужчина повесил собаку за то, чо она съела его курицу. Возбужено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

В конце сентября в милицию обратился житель Вороновского района, который рассказал, что его дочь видела, как неизвестный тащил в сторону мусорки по земле мертвую собаку, шея которой была обвита веревкой. Домой девочка пришла в слезах и обо всем рассказала родителям, те решили сообщить о случившемся в милицию.

В ситуации стал разбираться участковый. Оказалось, что к смерти собаки причастен 61-летнийместный житель. Он увидел, что на его подворье животное доедало принадлежащую ему курицу. Тогда пенсионер попросил у соседа веревку, позвал собаку и накинул петлю ей на шею, после чего повесил на турникете, а труп отнес на мусорку.

Мужчине грозит штраф или общественные, или исправительные работы на срок до одного года, или даже арест.

Это не первый случай жесткого обращения с животными на Гродненщине. Так, в марте этого года житель микрорайона Вишневец областного центра обнаружил в лесном массиве по улице Кабяка мертвую собаку с ошейником и поводком. О своей находке он сообщил в милицию и зоозащитникам.

В марте же в гродненском микрорайоне Ольшанка прохожие заметили собаку с большой раной на голове. Местные жители сразу же узнали пса: он жил на улице и часто приходил к одному из магазинов. Кто ранил собаку — неизвестно. Гродненские волонтеры поймали животное и отвезли в ветеринарную клинику, где его прооперировали. Пес выжил.

В конце января около гродненского микрорайона Ольшанка кто-то оставил в поле молодого пса. Животное (а тогда были десятиградусные морозы) практически вмерзло в лед. Кроме того, у него была сломана лапа. Собаку с балкона заметил местный житель и связался с волонтерами. Милиция нашла хозяина.

 
 
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В Вороновском районе 61-летний мужчина повесил собаку за то, чо она съела его курицу. Возбужено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».
 
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