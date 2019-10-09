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«Версий очень много: от похищения до инсценировки». В Латвии пропала белорусская бизнесвумен

10.10.2019 12:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ирина Минвалеева пропала 3 октября. Как сообщает местный поисковый отряд, последний раз женщину видели днем на территории комплекса SunRepublic. Ирина шла пешком в сторону Звейниекциемса и исчезла. Ее знакомая отмечает, что обсуждается несколько версий произошедшего: от похищения до инсценировки. Со страницы Минвалеевой в Фейсбуке исчезла вся информация и фото, финансовые трудности Ирины не были тайной, но и поверить, что она могла оставить маленькую дочку сложно.


Ирина пропала 3 октября. Фото: bezvests.lv

Ориентировку о пропаже Ирины Минвалеевой латвийский поисковый отряд разместил 4 октября, на следующий же день после пропажи женщины. Информации немного: она вышла с территории комплекса SunRepublic в Саулкрасты и направилась в соседний Звейниекциемс.

— Работая с Ириной столько лет, выучив ее как человека, как-то не похоже на нее, чтобы она шла куда-то с сумкой. Во-первых, она все время передвигалась на автомобиле. Во-вторых, почему она пошла в Звейниекциемс? Ей туда идти некуда, максимум, куда она ходит пешком — гулять к морю с собакой или в магазин, — рассказывает TUT.BY Ольга, знакомая Ирины Минвалеевой.

Ирина родом из Минска, но уже много лет живет с семьей в Москве, занимается строительным бизнесом. В Латвию приезжает по делам.

— Здесь у нее комплекс SunRepublic, на территории которой находится отель Saules Club Apart hotel. Комплекс на берегу моря, с апреля по сентябрь отель хорошо заполняется, он достаточно популярный. Ирина всегда крутилась, чтобы погасить долги, я так понимаю, они были большие. Слышала, в России у нее тоже что-то было связанное с недвижимостью, — продолжает рассказывать ее знакомая из Саулкрасты. — Версий очень много. Например, будто Ирина специально исчезла, что это постановка, ей нужно залечь на дно.


На территории SunRepublic находится отель Saules Club Apart hotel. Фото: booking

Ольга не верит, что бизнесвумен могла куда-то уехать, ведь она ответственная мама и не могла бросить дочку. Ирина не тот человек.

— Она очень умная, образованная, хороший психолог, — отмечает Ольга.

Еще одна из версий — в Латвии Ирина должна была с кем-то встретиться, ехала на переговоры и пропала. Сейчас информация и фотографии в Фейсбуке на странице Ирины Минвалеева удалены. Ее друг Виталий отказался от каких-либо комментариев.

— Мне кажется, пока следствие работает, нет смысла распространять информацию. Я не буду говорить никаких подробностей, есть информация в соцсетях, — был краток Виталий.

По номеру телефона отеля Saules Club Apart hotel он также снял трубку и затем ее бросил.

Приметы Ирины Минвалеевой. Рост 1.67 м, худощавого телосложения, длинные волосы. Была одета была в кожаную черную куртку с элементами серого меха до талии, черные джинсы. При себе у нее была сумка.

 
Теги: Минск
 
 
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Ирина Минвалеева пропала 3 октября. Как сообщает местный поисковый отряд, последний раз женщину видели днем на территории комплекса SunRepublic. Ирина шла пешком в...
 
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