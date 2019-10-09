99,9% выпускников получили распределение в этом году. Меньше 1% из них не доехало до первого места работы

Источник материала: Tut.by

По предварительным данным Министерства образования, в этом году вузы, ссузы и профтехучилища Беларуси распределили 99,9 процента выпускников-бюджетников. И только около 1% из них не доехали до места распределения.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В 2019 году белорусские вузы распределили 18 тысяч выпускников — это 99,9 процентов студентов, которым предстояло получить первое рабочее место, гарантированное государством.

В ссузах ситуациях похожая — распределено 18,5 тысяч выпускников, а это также 99,9%.

— В 2019 году на уровне профессионально-технического образования подготовлено 26 тысяч молодых рабочих и служащих. 99,8% из них получили первые рабочие места. Во время обучения 75% выпускников получают две и более квалификации. Это повышает их востребованность на рынке труда, — рассказала Татьяна Артемьева, консультант Главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси.

По словам представителя Минобра, никто из выпускников не получил право на самостоятельное трудоустройства из-за отсутствия рабочих мест.

Сколько из них не доехало до первого рабочего места и возместило деньги за свое обучение? По словам специалиста, по 2019 году точных данных пока нет. И уточнила:

— Возмещение средств задумывалось как мера профилактическая. Предполагалось, что каждый выпускник является законопослушным гражданином, и он должен выполнять закон. То есть возмещение средств рассматривалось как крайняя мера. Сегодня по ряду причин — объективных и субъективных — некоторое количество выпускников не приступает к работе по выданному свидетельству о направлении на работу.

По предварительным данным, в этом году до своего первого рабочего места не доехало 0,7% выпускников вузов, 0,8% выпускников колледжей и 1,5% специалистов, которые закончили профтехучилища.

По словам Татьяны Артемьевой, каждый год данные остаются примерно в таких же пределах.

Сколько выпускников после распределения остаются на своем первом месте работы? Общей статистики у Министерства образования нет — ее, по словам консультанта Главного управления профессионального образования Минобразования Ольги Мущинской, должны вести областные исполнительные комитеты.

— Закрепление молодых специалистов — основная задача отраслей экономики и организаций, — добавляет Татьяна Артемьева. — В тех отраслях, в которых создаются соответствующие условия, решаются вопросы жилья и заработной платы, обеспечивается профессиональный рост, молодые специалисты и рабочие закрепляются.

Министерство проводило анализ лишь по выпускникам рабочих специальностей. Он показал, что после отработки на месте распределения остаются до 70 процентов специалистов.

— Если говорить о закреплении педагогических работников, то от 70 до 98% молодых специалистов (в зависимости от региона) остаются работать на своем первом рабочем месте, — добавила специалист Минобразования Ольга Дмитриева.

В медицинской сфере эти показатели выше — свыше 80 процентов молодых докторов остаются на месте, куда они распределились.

— Оставшиеся связаны с переездом или другими ситуациями, связанными с бытовыми условиями, личными причинами, — сказала Ольга Маршалко, начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения.

К слову, в медицинских вузах из года в год процент распределения выпускников держится на уровне 100 процентов.