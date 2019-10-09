Иностранцам, не заплатившим штрафы, не будут запрещать въезд в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Парламент в первом чтении принял изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в РБ». Когда они вступят в силу, иностранцы, не заплатившие штрафы в Беларуси, все-таки смогут въехать в страну.

Документ в парламенте представлял заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский. Изменения, по его словам, будут направлены на либерализацию подходов к принятию решений о том, кому запрещать въезд в страну.

После того, как законопроект вступит в силу, иностранцы, совершившие преступления по неосторожности, будут удалены из категории лиц, которым может быть отказано во въезде в Беларусь.

Важное изменение планируется для тех, кому отказывают во въезде из-за неоплаченного штрафа. Часто иностранцы не в курсе, что были оштрафованы на территории нашей страны. Чтобы исключить такие случаи, пограничникам и таможенникам разрешат принимать решение об однократном въезде такого туриста в Беларусь. При этом ему вручат уведомление о штрафе и возьмут обязательства о том, что он его выплатит. По словам заместителя министра, уведомление будет на двух языках — русском и английском.

Кроме того, на сайте МВД иностранцы смогут узнать, разрешен ли им въезд в страну. Для этого они должны зарегистрироваться и открыть там свой личный кабинет. Если запрет все-таки есть, то будет указан орган, который ограничил въезд, основание и срок запрета.

Сейчас, напомним, в списке тех, кому запрещен въезд в Беларусь, более миллиона человек . Большинство внесла Россия. Не оплативших штрафы — 5 тысяч человек.