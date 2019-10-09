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В Гомеле нашли останки мужчины - в его убийстве подозревают родного брата
10.10.2019 12:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле по подозрению в убийстве родного брата задержан 42-летний мужчина,
В Гомеле в августе пропал 38-летний мужчина. В октябре по подозрению в убийстве пропавшего следователи задержали его родного 42-летнего брата.
Совместно с сотрудниками милиции и экспертами следователи провели осмотр предполагаемого места совершения убийства, а также участка местности, где были найдены останки тела, предположительно, потерпевшего. По изъятым предметам и объектам назначено проведение ряда экспертных исследований, сообщили в СК.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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В Гомеле в августе в Гомеле пропал 38-летний мужчина. В октябре по подозрению в убийстве пропавшего гомельчанина задержан его родной 42-летний брат.
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