В Гомеле нашли останки мужчины - в его убийстве подозревают родного брата

Источник материала: Tut.by

В Гомеле по подозрению в убийстве родного брата задержан 42-летний мужчина, сообщили в Следственном комитете.



Фото: Следственный комитет

В Гомеле в августе пропал 38-летний мужчина. В октябре по подозрению в убийстве пропавшего следователи задержали его родного 42-летнего брата.

По информации портала «Сильные новости», убийство произошло еще в конце июля, но останки нашли только 8 октября — мужчина расчленил тело брата и выбросил в карьер.

Совместно с сотрудниками милиции и экспертами следователи провели осмотр предполагаемого места совершения убийства, а также участка местности, где были найдены останки тела, предположительно, потерпевшего. По изъятым предметам и объектам назначено проведение ряда экспертных исследований, сообщили в СК.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».