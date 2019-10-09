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«Ночевал ли у меня кто-то с 3 на 4 октября?» В соцсетях обсуждают необычный вопрос переписи

10.10.2019 12:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Почти неделю в стране идет перепись. Белорусы активно отвечают на вопросы в бланках и с не меньшим энтузиазмом обсуждают все это в соцсетях. Последняя из «переписных» тем связана с вопросом о том, ночевал ли у вас кто-то в ночь с 3 на 4 октября.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Я ходила на перепись на стационарный участок. И первый вопрос после ФИО был: «Ночевал ли у вас кто-либо в ночь с 3 на 4 октября?» Не знала, правду сказать или соврать, — написала на странице TUT.BY в Facebook одна из пользовательниц.

Кто-то из комментаторов воспринял это как хороший розыгрыш. Однако в Белстате пояснили: это не шутка. Действительно, в бланках есть такой вопрос. Правда, звучит он по-другому: «Число лиц временно пребывавших в помещении в ночь с 3 на 4 октября 2019 года, которые постоянно проживают в другом населенном пункте Республики Беларусь?»


Фото: TUT.BY

— Сначала у человека спрашивают про количество домохозяйств, а потом про гостей, — уточняет Оксана Полещук, замначальника главного статистического управления Минской области. — Зачем? Поясню на простом примере. На зиму дочь забирает к себе в город из деревни пожилую маму. Мама — это и есть гость. В итоге, когда переписчик придет к бабушке в деревенский дом, там ему никто не откроет, а значит, бабушку не перепишут. Чтобы не оказалось так, что человека не было на месте, и из-за этого его «потеряли», в анкету и включили вопрос про гостей. Если респондент отмечает, что в указанный период у него были гости, как только он заполнит свою анкету, ему тут же предложат переписать гостя.

При этом, когда заполняете данные на гостя, не забудьте уточнить адрес его постоянного проживания. В случае с бабушкой — это ее деревенский адрес.

— Похожая история может возникнуть и тогда, когда кто-то находится в командировке и живет у вас, или, допустим, приехал на лечение и у вас остановился, — перечисляет собеседница. — Важно: в этом вопросе речь идет именно о гостях, которые постоянно проживают в Беларуси. Если кто-то приехал к вам из другой страны, сообщать о нем здесь не нужно.

— А почему у человека спрашивают только о гостях, которые были в ночь с 3 на 4 октября?

— Все вопросы построены так, чтобы увидеть картину страны во время начала переписи, то есть в 00.00 4 октября. Например, детей, которые рождаются 4,5,6 октября и позже, мы не переписываем. Тех же, кто умер после 4 октября, — продолжает Оксана Полещук. — переписываем. Такова методология переписи, и по ней работают во всем мире.

— А если гость заглянул ко мне в ночь с 3 на 4 всего на час, мне его переписывать?

— Не имеет значения, гостит он у вас только в ночь с 3 на 4 октября или остановился до весны. По методологии переписи важно лишь был ли он у вас в 00.00 4 октября, — рассказывает специалист. — Но уточню, респондент сам решает, сообщать о своих гостях или нет. Если человек не хочет этого делать, особенно, когда гость остановился у него ненадолго, данную информацию можно не указывать. Повторюсь, этот вопрос включили в бланк для того, чтобы во время переписи никто не «потерялся».

— А не получится так, что сначала я перепишу гостя, а потом он еще и сам перепишется?

— Лучше пусть человека перепишут дважды, чем не перепишут совсем. Повторные анкеты система потом уберет. Поэтому никаких проблем в этой ситуации не возникнет.

Напомним, перепись населения проходит с 4 по 30 октября. Респондентам предлагают ответить на 49 вопросов, в том числе об образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, о жилищных условиях.

Переписаться можно через интернет, на стационарных участках, у себя дома во время устного опроса переписчика. Того, кто до 18 октября заполнит анкету в интернете, удалят из списков, и переписчики к ним не придут (они начнут работать с 21 октября).

 
 
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Белорусы активно отвечают на вопросы переписи и с не меньшим энтузиазмом обсуждают все это в соцсетях. Последняя из тем связана с вопросом про то, ночевал ли у вас...
 
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