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Пока только одно направление. Министр транспорта подтвердил приход лоукоста Wizz Air в Беларусь

10.10.2019 12:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр транспорта Алексей Авраменко подтвердил Минск будет летать лоукост Wizz Air — рейсы семь дней в неделю">приход лоукост-компании в Беларусь. С весны Wizz Air начнет летать по маршруту Минск-Будапешт.

По словам министра, Минск — Будапешт — это единственное направление, о котором договорились с компанией Wizz Air.

— Наша цель — развитие областных аэропортов, и мы параллельно прорабатываем с лоукост-компаниями возможность летать в областные аэропорты. Все будет зависеть от того, как будет складываться их экономика. Они сами принимают решение об открытии того или иного маршрута.

Алексей Авраменко сказал, что переговоры Беларусь ведет «с разными лоукостами»

Wizz Air работает главным образом на рынке Центральной Европы, флот компании насчитывает 105 самолетов. Венгерская авиакомпания летает во многие города Европы. Например, из Вильнюса авиакомпания доставляет пассажиров на Кипр, в Грецию, Германию, Данию, Исландию, Израиль, Норвегию и другие страны. Например, сейчас в Барселону можно купить билет из Вильнюса на 3 сентября за 120 евро, билет обратно на 10 сентября будет стоить около 50 евро.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр транспорта Алексей Авраменко подтвердил приход лоукост-компании в Беларусь. С весны Wizzair начнет летать по маршруту Минск-Будапешт.
 
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