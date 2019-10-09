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В Смолевичах ищут подростка: он ушел из школы в неизвестном направлении

10.10.2019 13:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция и родные ищут в Смолевичах 13-летнего подростка, который в минувшую среду вышел из школы и пропал. Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.


Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

Кирил Конецкий живет в деревне Слобода Смолевичского района. 9 октября в 14.30 он ушел из Воротовской средней школы в неизвестном направлении и пропал.

Приметы: на вид 13−15 лет, рост около 172 см, среднего телосложения; волосы прямые, светло-русые, коротко стриженные; глаза карие. Был одет: шапка черная вязаная, куртка черная удлиненная, брюки синие, туфли черные.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении подростка, просят незамедлительно сообщить в Смолевичский РОВД по телефонам: 8 (017) 7 629 426, 8 (029) 7 723 907 или по общему номеру 102.

 
 
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Школьнику 13 лет и уже сутки его не могут найти родные.
 
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