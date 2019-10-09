Мужчине, который бегал с ножом за жительницей Молодечно, дали два месяца ареста

Источник материала: Tut.by

2 октября суд Молодечненского района вынес приговор 28-летнему гражданину Турции. Его осудили за умышленное уничтожение паспорта и угрозу убийством своей белорусской жене, сообщает издание Край.by.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Инцидент, произошедший 6 августа на улице Великий Гостинец в Молодечно, получил свое завершение в суде. Напомним, гражданин Турции напал на 24-летнюю местную жительницу, несколько раз ударил ее и, разбросав по тротуару содержимое дамской сумочки, ножом порезал личные вещи и документы.

— В 2017 году девушка работала в Турции, где познакомилась с обвиняемым. Спустя месяц пара расписалась и стала жить в Анталии. Однако что-то пошло не так, молодечненка вернулась в Беларусь. Несмотря на то, что семейная жизнь молодых людей на этом закончилась, они продолжали общаться. Трижды гражданин Турции гостил в Молодечно. В один из приездов он даже останавливался у матери потерпевшей. Мужчина уговаривал девушку вернуться назад или предлагал развестись в Турции, чтобы поставить точку в их отношениях, — рассказал помощник прокурора Молодечненского района Сергей Габрукович.

В четвертый раз обвиняемый решил приехать к девушке, узнав, что та собирается уехать на заработки за границу. Его это очень возмутило. Приехав в Молодечно он стал дожидаться девушку возле дома.

— По дороге мужчина приобрел кухонный нож. По его версии, предвидя конфликт с девушкой, он собирался обороняться им от людей, которые могли бы за нее вступиться, — пояснил Сергей Габрукович. — Дождавшись ее, он ударил несколько раз. Кто-то из очевидцев оттолкнул мужчину, и потерпевшая успела отбежать. Но на земле осталась ее сумочка, из которой гражданин Турции стал все вытряхивать, ломать и топтать. Когда на глаза ему попался паспорт молодечненки, он порезал его ножом. Затем с ножом в руках он снова догнал девушку, но она сумела вырваться. Вскоре прохожие вызвали сотрудников милиции.

Успокоившись, обвиняемый решил сдаться милиции и даже попросил таксиста отвезти его в РОВД, но тот его не понял. Тогда мужчина пошел пешком. Правоохранители, выехавшие на разбирательство, встретили его в районе костела по улице Великий Гостинец. Мужчина подошел к милицейскому автомобилю и добровольно отдал нож правоохранителям.

— В суде потерпевшая и ее мать положительно характеризовали мужчину. Сам мужчина так и не мог объяснить свое поведение. В обычной жизни он спокойный и адекватный человек. В содеянном обвиняемый раскаялся, но прощения просить у жительницы Молодечно не стал, — отметил собеседник.

По совокупности совершенных преступлений суд назначил гражданину Турции наказание в виде двух месяцев ареста.

Как уточняет издание Млын.by, мужчина был заключен под стражу в день задержания, 6 августа. Это значит, что свое наказание он уже отбыл, но будет депортирован на родину за то, что совершил в Беларуси уголовные преступления и тем самым нарушил правила пребывания в нашей стране. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.