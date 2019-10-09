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Более миллиона иностранцев в «черном списке» Беларуси, большую часть внесла РФ

10.10.2019 13:54 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

1 млн 142 тысячи человек включено в список лиц, чей въезд в Беларусь запрещен или нежелателен. При этом, «белорусская часть списка» всего 138 тысяч.

«Российская часть» белорусского «черного списка» в итоге составляет более 1 млн человек. 138 тысяч человек в список включены государственными органами Беларуси. Например, МВД - 16 тысяч (5 тысяч из них за неоплату штрафов), КГБ - 15 тыс., ГТК - 7 тыс, сообщил сегодня, отвечая на вопросы депутатов, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский.

Он представил сегодня в Палате Представителей поправки в закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. Документ в частности, предлагает уменьшить случаи включения иностранцев в «черный список». Например, те, кто ранее не уплатил штрафы, получат возможность исправить ситуацию. Законопроект был принят в первом чтении.

Кроме того, иностранцы, въезжающие в Беларусь, смогут на сайте МВД посмотреть, находятся ли они в базе данных невъездных, передает «Спутник».

За 2018 год через пункты пропуска государственной границы Беларуси въехали более 4,8 млн иностранцев, выехали - чуть более 5 млн, за 6 месяцев 2019 года в Беларусь - 2,3 млн и 2,4 млн соответственно.

За 9 месяцев этого года по безвизу туристско-рекреационную зону "Брест - парк "Августовский канал" посетили более 120 тыс. иностранцев. В рамках малого приграничного движения с Латвией по разрешениям на приграничное движение в Беларусь въехали около 4,5 тыс. латышей, сообщает БелТА.

 
Теги: Брест
 
 
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1 млн 142 тысячи человек включено в список лиц, чей въезд в Беларусь запрещен или нежелателен. При этом, «белорусская часть списка» всего 138 тысяч.
 
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