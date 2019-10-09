Подарок глусским малышам от бобруйчан

Источник материала: Радзiма





Яркая деревянная горка, песочница, качели-балансир, мостик, паровозик и колодец. Новая детская площадка недавно появилась во дворе около домов № 29 и 35 по улице Гагарина в Глуске. Подарок детям сделал Бобруйский горисполком.

Как рассказала редакции заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Глусского райисполкома Евгения Артёмчик, игровое оборудование из дерева установили бобруйские специалисты. Место выбрали не случайно: здесь много жилых домов, в них проживает немало молодых семей, еще планируется строительство 40-квартирного дома.

Игровой комплекс рассчитан на детей от 2 до 9 лет, его уже смело опробовали не только местные ребята, но и дети из других домов, теперь главное — беречь новую игровую площадку, чтобы она прослужила как можно дольше.

Анна АВТУХОВА

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