ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подарок глусским малышам от бобруйчан

10.10.2019 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Подарок глусским малышам от бобруйчан

Яркая деревянная горка, песочница, качели-балансир, мостик, паровозик и колодец. Новая детская площадка недавно появилась во дворе около домов № 29 и 35 по улице Гагарина в Глуске. Подарок детям сделал Бобруйский горисполком.

Как рассказала редакции заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Глусского райисполкома Евгения Артёмчик, игровое оборудование из дерева установили бобруйские специалисты. Место выбрали не случайно: здесь много жилых домов, в них проживает немало молодых семей, еще планируется строительство 40-квартирного дома.

Игровой комплекс рассчитан на детей от 2 до 9 лет, его уже смело опробовали не только местные ребята, но и дети из других домов, теперь главное — беречь новую игровую площадку, чтобы она прослужила как можно дольше.

Анна АВТУХОВА

Фото автора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Яркая деревянная горка, песочница, качели-балансир, мостик, паровозик и колодец. Новая детская площадка недавно появилась во дворе около домов № 29 и 35 по улице...
 
Новости дня
Новости общества
 
Более миллиона иностранцев в «черном списке» Беларуси, большую часть внесла РФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика