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БЖД запускает динамическое ценообразование на поезда до Москвы

10.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

БЖД с 10 октября внедряет динамическое ценообразование на некоторые поезда из Беларуси в Россию. Проект запущен совместно с Российскими железными дорогами. Пока он коснется билетов в купейные и СВ-вагоны поездов № 39/40 Полоцк–Москва, № 96/95 Брест–Москва.

БЖД запускает динамическое ценообразование на поезда до Москвы

С 25 октября динамическое ценообразование будет внедрено для поезда № 76/75 Гомель–Москва (с учетом группы Брест–Москва п.№ 676/76–75/675).

Тариф будет зависеть от процента занятости мест в вагоне соответствующего типа и срока покупки билета. Чем сильнее заполнен вагон, тем дороже будут в нем билеты. Расчет тарифа будет производиться в момент заказа билета в онлайн-режиме.

В итоге везунчики смогут купить билеты со скидкой до 25%.

Если покупать билеты за 5 и меньше дней до отправления, то будет применяться надбавка в 4-9% в зависимости от заполняемости вагона.

Примерно так же продаются билеты на рейсы дешевых авиакомпаний.

БЖД обращает внимание, что при формировании стоимости проезда в указанных поездах в период применения динамического ценообразования не действуют скидки/надбавка в зависимости от сроков продажи проездных документов и скидка 10% при одновременной оплате проезда в направлении «туда и обратно». Не распространяется действие динамического тарифообразования при проезде организованных групп пассажиров.

Источник: reform.by

 
 
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БЖД с 10 октября внедряет динамическое ценообразование на некоторые поезда из Беларуси в Россию. Проект запущен совместно с Российскими железными
 
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