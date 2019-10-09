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До +20°С ожидается по югу Беларуси в выходные

10.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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До +20°С ожидается по югу Беларуси в выходные
До 20 градусов тепла ожидается по югу Беларуси в выходные, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«В середине недели западные потоки в атмосфере принесли в Беларусь теплый влажный воздух атлантического происхождения. Температурный фон повысился и приблизился к климатической норме», — сказали в Белгидромете.

В пятницу, 11 октября, погодные условия в Беларуси будет определять теплая влажная воздушная масса. Ночью на значительной части территории, днем в отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов выше нуля, днем — 9-15 градусов тепла.

В субботу, 12 октября, атлантический циклон, который будет смещаться севернее Беларуси, обусловит ветреную погоду. Преимущественно по северу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью по северо-западу, днем на большей части территории республики ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов выше нуля. Днем будет 11-18 градусов тепла, по юго-западу — до плюс 20.

В воскресенье, 13 октября, погода начнет улучшаться, кратковременные дожди пройдут лишь в отдельных районах страны. Ночью местами сохранится порывистый ветер, днем он ослабеет. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов выше нуля. Днем будет 11-18 градусов тепла, по югу — до плюс 20.

«В начале следующей недели усилится влияние антициклона с Западной Европы. Будет преимущественно без осадков и по-сентябрьски тепло», — отметили в Белгидромете. В понедельник, 14 октября, будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем — 15-22 градуса тепла.

Во вторник, 15 октября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами по Беларуси ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля. Днем будет 15-22 градуса тепла, по северо-востоку — плюс 12-14.

По информации БелТА.

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До +20°С ожидается по югу Беларуси в выходныеДо +20°С ожидается по югу Беларуси в выходныеДо +20°С ожидается по югу Беларуси в выходныеДо +20°С ожидается по югу Беларуси в выходныеДо +20°С ожидается по югу Беларуси в выходныеДо +20°С ожидается по югу Беларуси в выходные

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