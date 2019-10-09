Праздник ремесел в Слуцке

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На протяжении всего праздника творческие люди из Борисовского района презентовали местные традиции народного творчества. Великолепные корзинки из лозы представил народный мастер Республики Беларусь Иван Хацкевич; керамическими сувенирами удивляли собравшихся Вера Календо, Алла Сидорович, Евгений Полиновский; искусно вышитые рушники продемонстрировали мастерицы народного кружка по вышивке «Чароўныя пяльцы» Тамара Мороз, Тамара Дворник, Валентина Карпеко. Впервые порадовала жителей Слуцка своими изделиями из бисера Галина Аношко. Мастер по вязанию Вера Панковец также дебютировала со своими работами.

В рамках праздника ремесел проводился конкурс «Беларуская лялька», среди участников которого были также представители Борисовского района: мастера Елена Янковская, Алла Машкетова, Евгений Полиновский и участница студии керамики Анастасия Криницкая. Их выставки домашних коллекций, а также конкурсные работы были по достоинству оценены членами жюри. В результате Алла Машкетова получила диплом II степени в номинации «Лялька з рэдкіх прыродных і штучных матэрыялаў»; Анастасия Криницкая также стала дипломантом II степени, но уже в номинации «Лялька з керамікі».

В этом году в интерактивном конкурсе «У краіне творчасці» впервые участвовали юные мастера Борисовщины. Творческий дебют принес нашим землякам победу. В номинации «Гуканне вясны» дипломантами стали Ярослава Дементьева, Артем Мазура, Елизавета Овинова, Полина Овинова, Анастасия Палько, Екатерина Радюк, которые являются участниками мастерской по керамике Центра традиционной культуры. Коллективная работа “Жавароначкі, прыляціце” отмечена дипломом ІІ степени. В номинации «Купальскі карагод» второе место заняла участница кружка «Майстэрня цудаў» Кищинослободского СК Ольга Ковалевская за работу «Купалле».

В рамках Года свадебной обрядности ярким событием праздника стало дефиле в традиционных свадебных нарядах. Замечательными костюмами и элегантными платьями заворожили присутствующих участники из Борисовского региона: Илона Шлома, Александр Шашков, Людмила Кожевка, Олег Добровольский, Ирина Лукьянюк, Татьяна Дубовская, Анастасия Загорская. В их сюжетном дефиле вниманию гостей были представлены костюмы не только молодоженов, но и свата, крестной и подружек невесты. Зрители имели уникальную возможность лицезреть свадебный наряд, который был писком моды в Борисовском районе в 50-х годах ХХ века. Данный вариант свадебного платья реконструирован. Елена Янковская создала свадебный венок невесты, а Светлана Окуличева – свадебное платье. Мастерицы награждены дипломом за возрождение свадебного наряда своего региона и популяризацию традиционного наследия.

Творческая делегация мастеров Борисовского района привезла из Слуцка диплом за презентацию региональных видов ремесел. Он займет достойное место в копилке наград Борисовщины.

Татьяна САКОВИЧ