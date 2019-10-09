ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Е. Зябликова: «Сил и ресурсов у нас достаточно!»

10.10.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Главный вопрос заседания совета был посвящен направлениям деятельности и определению текущих задач, стоящих перед профсоюзными организациями Борисовского района в свете выполнения решений Х Пленума совета Федерации профсоюзов Беларуси. С основным докладом выступила председатель Борисовского районного объединения проф-союзов Е.О. Зябликова, которая проанализировала деятельность профорганизаций региона, доложила о ходе отчетно-выборной кампании в профсоюзных организациях Борисовщины, их участии в подготовке и проведении выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
– Одно из главных событий для всех нас сегодня – принятие новой редакции Трудового кодекса. Впервые в истории ФПБ наряду с органами законодательной и исполнительной власти выступила одним из разработчиков изменений и дополнений этого важнейшего документа, инициировав особенно актуальную норму о гарантиях занятости добросовестных работников, которая поможет в определенной степени уравновесить права работников и нанимателей при возникновении вопроса продления трудовых отношений. Проведена колоссальная работа: состоялось огромное количество встреч, переговоров и консультаций с социальными партнерами для выработки приемлемых для всех сторон решений, чтобы добиться включения важнейших наших предложений в законопроект, – обратила внимание Елена Олеговна. – В новой редакции Трудового кодекса ФПБ сохранен пункт, согласно которому обсуждение содержания контракта работника – члена профсоюза производится с участием представителя профсоюза. Крайне важный вопрос, который ФПБ также удалось отстоять в новом Трудовом кодексе, – это изменение статьи 365, касающейся распространения норм коллективного договора на работников, не являющихся членами профсоюза.
Елена Зябликова озвучила ряд других изменений, внесенных в Трудовой кодекс по инициативе профсоюзов и улучшающих положение работников (всего было порядка 40 инициатив по изменению 30 статей кодекса). Также обратила внимание на те важные вопросы, которые находятся в стадии усовершенствования белорусских профсоюзов.
Характеризуя работу профсоюзных организаций Борисовского района, профсоюзный лидер отметила: Борисовскому райобъединению профсоюзов нужно добиваться выполнения нанимателями и органами власти обязательств в рамках соглашения между райисполкомом, нанимателями и районным объединением профсоюзов на 2019-2021 годы, районных отраслевых соглашений и коллективных договоров. По ее убеждению, следует держать на контроле проблемные вопросы социально-экономической защиты членов профсоюзов, профилактику производственного травматизма и профзаболеваемости, обеспечивать общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда, совершенствовать структуру проф-союзов путем создания новых первичных организаций. Также Е. Зябликова заострила внимание на тенденции улучшения профсоюзной работы на местном уровне, озвучила ближайшие перспективы и приоритеты.
– Важной задачей неизменно остается участие профсоюзов в ноябре в кампании по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Сил и ресурсов для решения обозначенных задач у нас достаточно. Надо только не быть равнодушными, делом, а не на словах реализовывать защитную функцию профсоюзов, – подытожила лидер профсоюзного движения Борисовщины.
Участники мероприятия рассмотрели также рабочие вопросы, касающиеся отчетно-выборной кампании в профсоюзных организациях Борисовского района и отчетно-выборной конференции Борисовского районного объединения организаций профсоюзов.
За многолетний добросовестный труд в деле повышения жизненного уровня людей и укрепления их уверенности в завтрашнем дне награждены юбилейной медалью «115 лет профсоюзному движению Беларуси» председатель Борисовской районной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса З.А. Басаревская, председатель объединенной профсоюзной организации УЗ «Борисовская ЦРБ» Е.А. Тилюпо и председатель профсоюзной организации ОАО «БЗМП» В.Н. Ковель. Церемонию награждения провела заместитель председателя Минского областного объединения профсоюзов К.В. Шедько.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В малом зале ГУ «Дворец культуры им. М. Горького» состоялось заседание совета Борисовского районного объединения профсоюзов. В мероприятии участвовали...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Вороновском районе пенсионер повесил собаку за то, что она съела его курицу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • футболка с принтом женская в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика