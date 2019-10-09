Е. Зябликова: «Сил и ресурсов у нас достаточно!»

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Главный вопрос заседания совета был посвящен направлениям деятельности и определению текущих задач, стоящих перед профсоюзными организациями Борисовского района в свете выполнения решений Х Пленума совета Федерации профсоюзов Беларуси. С основным докладом выступила председатель Борисовского районного объединения проф-союзов Е.О. Зябликова, которая проанализировала деятельность профорганизаций региона, доложила о ходе отчетно-выборной кампании в профсоюзных организациях Борисовщины, их участии в подготовке и проведении выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

– Одно из главных событий для всех нас сегодня – принятие новой редакции Трудового кодекса. Впервые в истории ФПБ наряду с органами законодательной и исполнительной власти выступила одним из разработчиков изменений и дополнений этого важнейшего документа, инициировав особенно актуальную норму о гарантиях занятости добросовестных работников, которая поможет в определенной степени уравновесить права работников и нанимателей при возникновении вопроса продления трудовых отношений. Проведена колоссальная работа: состоялось огромное количество встреч, переговоров и консультаций с социальными партнерами для выработки приемлемых для всех сторон решений, чтобы добиться включения важнейших наших предложений в законопроект, – обратила внимание Елена Олеговна. – В новой редакции Трудового кодекса ФПБ сохранен пункт, согласно которому обсуждение содержания контракта работника – члена профсоюза производится с участием представителя профсоюза. Крайне важный вопрос, который ФПБ также удалось отстоять в новом Трудовом кодексе, – это изменение статьи 365, касающейся распространения норм коллективного договора на работников, не являющихся членами профсоюза.

Елена Зябликова озвучила ряд других изменений, внесенных в Трудовой кодекс по инициативе профсоюзов и улучшающих положение работников (всего было порядка 40 инициатив по изменению 30 статей кодекса). Также обратила внимание на те важные вопросы, которые находятся в стадии усовершенствования белорусских профсоюзов.

Характеризуя работу профсоюзных организаций Борисовского района, профсоюзный лидер отметила: Борисовскому райобъединению профсоюзов нужно добиваться выполнения нанимателями и органами власти обязательств в рамках соглашения между райисполкомом, нанимателями и районным объединением профсоюзов на 2019-2021 годы, районных отраслевых соглашений и коллективных договоров. По ее убеждению, следует держать на контроле проблемные вопросы социально-экономической защиты членов профсоюзов, профилактику производственного травматизма и профзаболеваемости, обеспечивать общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда, совершенствовать структуру проф-союзов путем создания новых первичных организаций. Также Е. Зябликова заострила внимание на тенденции улучшения профсоюзной работы на местном уровне, озвучила ближайшие перспективы и приоритеты.

– Важной задачей неизменно остается участие профсоюзов в ноябре в кампании по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Сил и ресурсов для решения обозначенных задач у нас достаточно. Надо только не быть равнодушными, делом, а не на словах реализовывать защитную функцию профсоюзов, – подытожила лидер профсоюзного движения Борисовщины.

Участники мероприятия рассмотрели также рабочие вопросы, касающиеся отчетно-выборной кампании в профсоюзных организациях Борисовского района и отчетно-выборной конференции Борисовского районного объединения организаций профсоюзов.

За многолетний добросовестный труд в деле повышения жизненного уровня людей и укрепления их уверенности в завтрашнем дне награждены юбилейной медалью «115 лет профсоюзному движению Беларуси» председатель Борисовской районной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса З.А. Басаревская, председатель объединенной профсоюзной организации УЗ «Борисовская ЦРБ» Е.А. Тилюпо и председатель профсоюзной организации ОАО «БЗМП» В.Н. Ковель. Церемонию награждения провела заместитель председателя Минского областного объединения профсоюзов К.В. Шедько.